Den Ringern gehen die Kampfrichter aus

Im Präsidium des Württembergischen Ringerverbands (WRV) hat der Generationswechsel begonnen. Beim Verbandstag in Ostfildern-Nellingen rückten drei Funktionäre neu ins Gremium. Während Präsident Günter Maienschein (ASV Tuttlingen) einstimmig in seine zehnte Amtszeit gewählt wurde, trat Vizepräsident Günter Prexl (TSV Asperg, Finanzen und Verwaltung) nach 18 Amtsjahren nicht mehr an. Nachfolger wurde Hans-Michael Raiser (VfL Gemmrigheim), früherer Pressereferent im Präsidium.

Maienschein beklagte den Rückgang der Mitglieder um 23 Prozent in den vergangenen beiden Jahren. Da jedoch die Vereine beim Württembergischen Landessportverband (WLSB) rund 1300 Mitglieder mehr gemeldet hätten, seien bei der Bestandserhebung für den Deutschen Ringerbund (DRB) offensichtlich Fehler gemacht worden, erklärte sich Maienschein die Diskrepanz.

Er lobte den SV Dürbheim für die Ausrichtung der deutschen Meisterschaften der A-Jugend im griechisch-römischen Stil im vergangenen März. Der Versuch, die deutschen Meisterschaften beider Stilarten und der Frauen an einem Wochenende auszutragen werde 2024 wiederholt. So ließen sich weiter Kosten reduzieren.

Resigniert zeigte sich Maienschein über die rückläufige Zahl der Kampfrichter. Derzeit sind es noch 38 plus acht Anwärter. Dagegen freue ihn die Leistung der KG Baienfurt, die die Herausforderung 1. Bundesliga angenommen habe.

Große Herausforderungen sehe er ab 2026 mit dem Rechtsanspruch für Schüler in Ganztagesschulen auf Nachmittagsbetreuung. Es müsse gelingen, dass der Nachwuchs ins Vereinstraining komme.

Ligenreferent Manuel Senn brachte Neuigkeiten von der Bundesligatagung. Ab 2024 wird die Gewichtsklasse bis 57 kg gestrichen, die Klasse bis 80 kg wird doppelt besetzt. Die 57-kg-Klasse bleibe am häufigsten unbesetzt, so Senn. Der WRV hat noch nicht entschieden, ob er den Schritt mitgeht.

Maienschein verabschiedete seinen bisherigen Vize Günter Prexl: „Es waren 18 schöne Jahre mit ihm, wir haben gut miteinander funktioniert“, hob er hervor. Prexl wurde einstimmig zum WRV-Ehrenmitglied gewählt.

Günter Wahl wurde mit der Ehrennadel in Silber des DRB ausgezeichnet. Er war selbst Ringer (u.a. KG Baienfurt), arbeitete seit Jahrzehnten als Trainer, Kampfrichter und Vorsitzender des Ringerbezirks 1 Stuttgart. Angefangen hatte Wahl einst bei der KG Baienfurt.