In vielen Städten gehen gerade Menschen auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rechtsextremisten zu setzen. In Tuttlingen ist es nun auch soweit: Für Samstag, 3. Februar, 10.30 Uhr, ist eine Demo auf dem Marktplatz angemeldet.

Initiator ist der Grünen-Kreisrat und -Gemeinderat Hans-Martin Schwarz. „Es ist einfach wichtig, dass Tuttlingen Flagge zeigt, bei unseren vielen Nationen. Wir wollen Teil der Bewegung sein“, sagt er. Anlass sind, wie bei den bundesweiten Demonstrationen, die Nachrichten über das Geheimtreffen von Rechtsextremisten vor einigen Wochen in Potsdam. Teilnehmer sprachen sich dort dafür aus, Menschen mit Migrationshintergrund abzuschieben, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Diese Aussagen „sind einigen ins Mark gefahren. Die Angst greift um sich“, sagt Schwarz. Dagegen gelte es nun aufzustehen.

Für Demokratie statt gegen Nazis

Die Demo soll unter dem Motto „Wir sind mehr. Tuttlingen ist bunt. Gemeinsam für Demokratie, Vielfalt und Toleranz“ stehen. „Wir wollen nicht gegen Nazis demonstrieren, weil ich glaube, dass der Rechtspopulismus früher anfängt“, erklärt Schwarz, der Teil eines zehnköpfigen Organisationsteams aus unterschiedlichen Institutionen ist. „Der fängt schon bei Hetze gegen Ausländer und Bürgergeld-Empfänger an. Wir wollen lieber für Vielfalt und Toleranz demonstrieren.“

Mehrere Parteien, Vereine und Organisationen rufen zu der Demonstration auf. (Foto: SZ )

Die Idee zu der Demo sei nach einer Kreistagssitzung im Gespräch zwischen Schwarz und Dieter Müller (SPD) entstanden. Schnell habe man auch die Kirchen und den Deutschen Gewerkschaftsbund im Boot gehabt. Mittlerweile, sagt Schwarz, würden mehr als 20 Organisationen mitmachen.

„Und wir bekommen stündlich neue Unterstützer“, sagt Schwarz. Nach einem Protestzug vom Stadtgarten (ab 10.30 Uhr) in die Innenstadt soll es auf dem Marktplatz eine Bühne geben. Dort werden ab 11 Uhr Landrat Stefan Bär und Erster Bürgermeister Uwe Keller eine Rede halten. Auch die Kirchen sowie der DGB werden sich zu Wort melden. Außerdem wird die Band Dos Mundos spielen.

500 bis 700 Menschen angemeldet

Schwarz hofft, dass möglichst viele Menschen an diesem Samstag zusammenkommen. Angemeldet sind 500 bis 700. „Ich denke aber, dass ich die Zahl bei der Anmeldung wohl noch nach oben korrigieren muss“, meint er. Mit der Demonstration hätten die Menschen in der Region nun auch die Chance, Gesicht zu zeigen.

Schon eine Woche zuvor, am Samstag, 27. Januar, wird in Villingen-Schwenningen gegen Rechts demonstriert. Die Kundgebung beginnt um 12 Uhr auf dem Latschariplatz in Villingen.