Wer zwischen Stuttgart und Zürich mit der Bahn bis nach Tuttlingen fahren will, muss noch bis Ende November in den Bus einsteigen. Darüber hatte die Deutsche Bahn (DB) unlängst informiert, weil die Arbeiten an Strecke und Stellwerk bei Horb nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Dafür schränken die Bauarbeiten rund um Tuttlingen den Bahnverkehr nicht mehr ein.

Die monatelange Sperrung der Gäubahnstrecke hatte die Bahn genutzt, um im Tuttlinger Bahnhof Weichen zu erneuern. Außerdem wurden im Abschnitt zwischen Tuttlingen und Hattingen drei Stützwände erneuert.

Bis 27. Oktober sollen Stützwände saniert sein

Wie die Bahn nun mitteilt, ist der Austausch im Bahnhof bereits abgeschlossen, und auch die Erneuerung der Stützwände zwischen Möhringen-Gänsäcker und dem Hattinger Viadukt läuft nach Plan. Jedenfalls „liegen keine Informationen vor, dass dies nicht wie geplant zum 27. Oktober abgeschlossen werden kann“, erklärt eine Bahnsprecherin.

DB hält an Ersatzbussen fest

Etwas mehr Komfort für die Reisenden wird dies aber alles nichts bringen. „Die DB wird das vorhandene Ersatzkonzept mit dem Regio-Ersatzbus zwischen Horb und Rottweil und dem IC-Ersatzbus zwischen Horb und Singen bis 24. November weiter wie gehabt betreiben. So können wir trotz der Kurzfristigkeit schnell sicherstellen, dass weiter Busse für die Fahrgäste fahren“, teilt die Bahnsprecherin mit.

Aktuell fallen die Züge der Linie RE 14 zwischen Horb und Rottweil aus. Busse fahren nach Sulz, Oberndorf und Rottweil. Die Fernverkehrszüge des Intercitys (IC) zwischen Stuttgart und Zürich enden wegen der Baustelle in Horb. Der Abschnitt bis Singen wird mit Bussen überbrückt.