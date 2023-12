Davide Petrella schwimmt in Singen zu sechs Siegen

Beim 27. Internationalen Hohentwiel-Festival in Singen konnte der 15-jährige Wurmlinger Schwimmer Davide Petrella zum wiederholten Mal seine gute Form unter Beweis stellen. Bei neun Einzelstarts erreichte er acht Podestplätze in seiner Altersklasse, fünf Podestplätze in der offenen Wertung sowie drei neue persönliche Bestzeiten.

Den größten Erfolg feierte das Nachwuchstalent der TG Tuttlingen über seine Paradestrecke 200 Meter Brust. Hier war er mit einer Zeit von 2.34,29 Minuten der schnellste Schwimmer der Veranstaltung und gewann somit die offene Wertung wie auch die Jahrgangswertung. Vier weitere Male erreichte er in der offenen Wertung Plätze auf dem Siegerpodest - als Zweiter über 50 Meter Rücken (32,25 Sekunden) und über 200 Meter Lagen (2.24,99 Minuten) sowie als Dritter über 200 Meter Rücken (2.26,23 Minuten) und 100 Meter Brust (1.14,55 Minuten).

Die Wertung des Jahrgangs 2008 dominierte der vielseitige Schwimmer weitgehend und holte sich die Goldmedaillen über 100 und 200 Meter Brust, 100 und 200 Meter Lagen sowie 200 Meter Rücken und 200 Meter Freistil. Hinzu kamen ein zweiter Platz über 50 Meter Brust und Rang vier über 400 Meter Freistil.