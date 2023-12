Wutentbrannt stürmte der Angeklagte aus dem Gerichtssaal, noch während die Richterin das Urteil verkündete: „Schuldig!“ Akzeptieren werde er das nicht, machte der 46-jährige Mann noch vor Ort klar. Und polterte: „Ich lasse mich nicht in die rechte Ecke stellen!“

Satire oder nicht?

6000 Euro Strafe soll er dafür bezahlen, dass er auf Twitter und Facebook Nazisymbole und Martin-Luther-Thesen (bekennender Judenhasser) gepostet hat. Das bestreitet der Mann aus Tuttlingen auch gar nicht.

Aber: „Ich kann es als Satire deklarieren“, konterte er. Wie sich während der Verhandlung vor dem Tuttlinger Amtsgericht gezeigt hat, konnte er das nicht. „Satire ist keine ersichtlich“, stellte Richterin Larissa Terlecki fest.

Nancy Faeser neben Hitler

Eine Foto-Collage mit Innenministerin Nancy Faeser bei der WM in Katar, die die „One-Love“-Binde am Arm trug - Symbol für Vielfalt, Offenheit und Toleranz - hatte der Angeklagte am 26. November 2022 bei Twitter gepostet. Direkt daneben eine Aufnahme Adolf Hitlers mit Hakenkreuzbinde.

Was Dritte daraus machen, dafür kann ich ja nichts. Dann sollte Luther hier sitzen, aber das geht ja nicht. Der Angeklagte

Knapp sechs Monate später sah die Staatsanwaltschaft auch einen seiner Beiträge bei Facebook als strafrechtlich relevant an, nachdem eine Anzeige gegen ihn eingegangen war: Fotos von Gil Ofarim, ein jüdischer Musiker, der Hotelpersonal zu Unrecht antisemitischer Aussagen beschuldigt hatte, und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski.

Darunter formulierte der 46-Jährige diese Aussage: „Was man über die Juden so sagt, scheint doch zu stimmen. Da hatte Martin Luther nicht ganz so Unrecht....“ Dabei sagte der Angeklagte vor Gericht selbst, dass Luther „der größte Antisemit weit und breit war“. Der Reformator hatte ein Buch mit dem Titel „Von den Juden und ihren Lügen“ verfasst.

Ausgeholt und abgeschweift

Wie ist das zu erklären? Dass einer, der nach eigenen Worten gegen Rechts eintritt und dafür Morddrohungen bekomme, solche Dinge auf sozialen Medien veröffentlicht?

99,9 Prozent haben keine größere Sozialkompetenz als ich. Der Angeklagte

Nicht ganz so einfach. Der Mann verstieg sich in langatmigen Ausführungen über sein großes Engagement: „99,9 Prozent haben keine größere Sozialkompetenz als ich“, sagte er über sich. So habe er eine Demo gegen AfD-Chef Björn Höcke mitorganisiert, auch die Demonstration „Tuttlingen ist bunt“.

Er wirke verbindend und setze sich für alle Nationen ein. Sprach’s und führte eine Platzwunde zu seiner Zeit bei der Bundeswehr an, als er eine türkische Frau vor Nazis beschützt habe.

Richterin stoppt ihn

Noch viele Beispiele folgten. Fast weiß vor Zorn stieß er seine Sätze aus, bekannte dabei auch, wie emotional er in dieser Sache sei. Denn: „Ich lasse mich nicht diffamieren und verleumden!“ Die Richterin stoppte ihn mehrfach: „Sie sind jetzt ruhig, jetzt rede ich.“

Beim Foto der Innenministerin mit Hitler argumentierte der Angeklagte, dass ein Emoji zu sehen gewesen sei, das verdeutlichen sollte, das das nicht ernst gemeint war. Das sei auf den Grafikformaten, die die Polizei festgehalten habe, aber nicht mehr enthalten gewesen.

Lauterbach und Böhmermann sind auch erwähnt

Zur Bildercollage gab es Text. „Wir Deutsche tragen ja auch wieder Armbinden, die uns belehren sollen.“ Dazu sinngemäß die Frage, wann wohl Karl Lauterbach und Jan Böhmermann zum Abschuss freigegeben werden.

Wie auch immer: Das Hakenkreuz ist in Deutschland ein verbotenes Symbol, deshalb kam es zu einem Strafbefehl wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Das akzeptierte der Mann nicht, also wurde vor Gericht verhandelt.

Beim Luther-Post sei es ihm spezifisch darum gegangen, aufzuzeigen, dass diese beiden Personen gelogen haben. „Was Dritte daraus machen, dafür kann ich ja nichts. Dann sollte Luther hier sitzen, aber das geht ja nicht.“ Der starb 1546.

Das gilt als Volksverhetzung

Die Richterin stufte den Post als Volksverhetzung ein: keine geschichtliche Aufklärung, sondern die Verbreitung judenfeindlicher Thesen mit der Diffamierung aller jüdischen Mitbürger. „Man wird mundtot gemacht und in eine Ecke gedrängt“, schäumte der Mann, der sich vor Gericht ungerecht behandelt fühlte. Dennoch entschuldigte er sich für die Darstellungen.

Sie haben mir gar nicht zugehört, es war Ihnen nicht wichtig. Der Angeklagte

Für den Angeklagten sprach seine klare Abgrenzung gegen Rechts, die er im Prozess immer wieder formulierte, und dass er nicht vorbestraft ist. Mit einer Gesamtstrafe von 100 Tagessätzen zu je 60 Euro liegt das Urteil an der untersten Grenze des Strafmaßes. Terlecki sagte aber auch: "Dass was Sie schreiben und das, was Sie sagen, passt nicht zusammen."

„Ich kann mir eine Geldstrafe gar nicht leisten“, meinte der Mann noch vor dem Urteil und forderte stattdessen Sozialstunden, die er gerne bei der Tafel abarbeiten wolle. Angaben zur Höhe seines Einkommens hatte der Bürokaufmann nicht gemacht, nur ausgeführt, dass er welche habe.

Zum Schluss dann sein großer Auftritt: „Sie haben mir gar nicht zugehört, es war Ihnen nicht wichtig“, schleuderte er der Richterin an den Kopf, ehe er den Saal verließ. Seine letzten Worte lauteten: „Ich gehe, wann ich will!“