Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Und auch wenn es in Tuttlingen durchaus Grund zur Aufregung gab, gab es auch sie: Die Gewinner. Menschen und Institutionen, denen das Glück und der Erfolg in diesem Jahr hold waren. Das sind einige davon.

Rittergartenverein hat große Pläne mit neuem Vorstand

Der Rittergartenverein. Hier gab’s intern frischen Wind - und zwar in Form eines neuen Vorstands. Ursula Kattler hat die Nachfolge von Christine Treublut angetreten.

Und mit dem Verein will sie vor allem eines für das kommende Jahr: Mehr Veranstaltungen für Tuttlingen, mehr Kooperationen und auch wieder einen Weihnachtsmarkt am Rittergarten. Auch Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen für Kinder sowie Senioren und Konzerte sind geplant. Was bleibt, ist das Seniorenkino.

Bürgermeisterwahlen über Bürgermeisterwahlen

Nach der Bürgermeisterwahl ist vor der Bürgermeisterwahl. Auch 2023 sind einige Kandidaten als Gewinner herausgegangen.

Angefangen am 12. März. Da hat nämlich Rietheim-Weilheim gewählt. Und zwar Felix Cramer von Clausbruch als neuen Bürgermeister. Weiter ging es am 23 April. Seither ist Stephen Haller der neue Bürgermeister von Gunningen.

Da war da noch Morris Stoupal, der Ende Oktober mit mehr als 70 Prozent der Stimmen zum neuen Schultes von Bärenthal gewählt wurde.

Anfang Dezember stand dann die Wahl in Durchhausen auf dem Plan. Simon Axt war der einzige Bewerber auf die Stelle und wurde im Amt bestätigt. Zu guter Letzt: Seit dem 6. Dezember ist Wolfgang Klaiber neuer Bürgermeister von Hausen ob Verena.

Neue Spitze bei Henke-Sass, Wolf

Überall gibt es Wechsel, so auch bei Henke-Sass, Wolf. Denn seit kurzem ist dort Dirk Sprich für die Geschicke der HSW-Tochter Klaus Wenkert in Seitingen-Oberflacht verantwortlich.

Aus Sicht der Tuttlinger Führung sei eine Neuaufstellung notwendig geworden, „um den wachsenden wirtschaftlichen, technologischen und ökologischen Herausforderungen des Marktes gerecht zu bleiben und wettbewerbsfähig zu sein“, schreibt Benjamin Raiser, Vizepräsident Verkauf und Marketing für medizinische Endoskope.

Vor Dirk Sprich hatte Boban Ivanovic seit der Übernahme im Jahr 2015 die Geschäfte bei der Firma Klaus Wenkert geführt. Dieser verlässt nun aber nach mehr als ein Vierteljahrhundert das Unternehmen.

Tausende Narren in Möhringen

Ein Gewinner im Jahr 2023 ist wohl auch das Möhringer Städtle. Denn dort fand das große Landschaftstreffen Baar der Schwäbisch-Alemannischen Narrenvereinigung statt.

Am Wochenende vom 21./22. Januar feiern tausende Narren im badischen Narrendorf - und das weitgehend friedlich. Es bleibt ruhig, auch in der Notaufnahme.

Bäckerei Schneckenburger auf der Überholspur

Auch bei der Bäckerei Schneckenburger aus Tuttlingen hat sich 2023 einiges getan - vor allem in der Größe. Im März übernimmt sie zunächst drei Filialen der Bäckerei Waldschütz im Raum Engen. Damit sind es mittlerweile 43 Filialen. Damit machen sie ihren „Meisterstücken“ alle Ehre.

Trossinger Birkareal hat Grund zum Jubeln

Auch in Trossingen gab es Grund zu Feiern. Denn vor allem die zukünftigen Bewohner des Trossinger Birkareals konnten im Sommer jubeln: Die Baugenehmigung für die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude ist da. Damit können die Bauarbeiten beginnen.

Busnutzer auf der Gewinnerseite

Klare Gewinner waren in diesem Jahr auch all diejenigen, die in Tuttlingen auf den Bus angewiesen sind. Pünktlich zum Jahresanfang am 1. Januar wurde der neue Stadttarif eingeführt. Damit geht’s für einen Euro durch die ganze Stadt - unabhängig davon, wie lange die Strecke ist.

Eingeschlossen sind dabei auch die Stadtteile Möhringen, Nendingen und Eßlingen. Zeitgleich wurde auch der neue Verbundtarif „Move“ des Landkreises ins Leben gerufen. Mit dem neuen Tarif, der in drei Landkreisen Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil gilt, sollen die Ticketpreise unkomplizierter, übersichtlicher und günstig werden.

Valentin Wernz von einem zum nächsten Wettkampf

Was wäre denn das Wort Gewinner ohne den Namen Valentin Wernz. Richtig - kaum vorstellbar. Denn 2023 gab es für den Sportler zahlreiche Auszeichnungen.

Beim Weltcup in China landet der Profi-Triathlet aus Tuttlingen auf Rang zwölf, bei der Triathlon-WM in Hamburg belegt er Platz 18 und bei der Triathlon-Bundesliga schafft er es mit seinem Hylo Team Saar sogar den zweiten Platz.

Einzig das Saisonfinale beim Weltcup in Miyazaki muss der Trithlet schlucken. Denn: Nach einem Schlag auf das Ohr verliert er beim Wechseln das Gleichgewicht, verliert wertvolle Sekunden und landet schließlich auf Rang 29.

Daniel Wieser ist kein Trainer mehr, bleibt aber Fan

Der Abgang hatte Stil: Dass sich Fußballvereine und ihre Trainer friedlich trennen, ist schon höchst selten. Dass der scheidende Coach, der aus eigenem Antrieb geht, auch noch bekennt, Fan seines Ex-Vereins zu sein, ist umso bemerkenswerter.

So geschehen bei Daniel Wieser und dem VfL Mühlheim. Anfang November zieht der Coach die Reißleine. Er habe einen Negativtrend erkannt und sehe sich in der Pflicht, die Situation in die richtige Richtung zu lenken.

Dabei ist der Verein mit den Leistungen des jungen Teams und der sportlichen Bilanz gar nicht unzufrieden. Platz fünf in der Bezirksliga sei durchaus das, wie man die junge talentierte Mannschaft eingeschätzt hätte, erklärt der Vorstand, der Wieser für seine gute Arbeit und „loyale, ehrliche Art im Sinne des Vereins“ dankt. Vor dem Ende einer fußballerischen Beziehung kann man nur den Hut ziehen.