Hinter Türchen 13 verbirgt sich eine Ansicht, die jeder Trossinger kennen dürfte: Der Kreisel an der Hauptstraße und Bahnhofstraße mit Blick auf das Trossinger Nudelhaus. Das Nudelhaus ist der Wirtschaftsbetrieb des Vereins Lebenshaus. Es wurde als Manufaktur, in der Menschen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten Nudeln und weitere Produkte herstellen, gegründet. Bereits 2021 ist das Nudelhaus in das Bahnhofsgebäude gezogen, 2023 standen aber noch einige Arbeiten aus.