Wer oder was ist auf dem Bildausschnitt zu sehen? Das gilt es in unserem Adventskalenderrätsel herauszufinden.

Hier ein paar Tipps: Nach 130 Jahren hat sie ausgedient. Es ist Zeit für etwas Neues. Das gesuchte Objekt verbindet zwei Landstücke, die durch die Donau getrennt sind. Doch ist es keine herkömmliche Straße. Und dennoch sorgen die Arbeiten für Beeinträchtigungen im Verkehr. Der Konzern, der sie neu baut, nimmt viel Geld in die Hand: 16,5 Millionen Euro. Doch wegen Lieferengpässen kommt das neue Objekt erst im kommenden Jahr. Was suchen wir an Tag elf des Adventskalenders?

So nehmen Sie teil

Schreiben Sie uns den Namen des Gebäudes, des Orts oder der Person, an folgende Adresse: [email protected] , Stichwort: Adventskalender. Bitte Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer angeben. Unter allen Einsendungen verlosen wir heute einen Protut-Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro. Die Auflösung finden Sie jeweils am Folgetag ab 5 Uhr unter go.schwaebische.de/aktut23.

An Tag zehn haben wir das nach dem Sturm abgedeckte Dach des Feuerwehrmagazins in Böttingen gesucht.