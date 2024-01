Ob Autoteile, Klimaschränke oder Zentrifugen: Mit ihren Produkten gehören einige Unternehmen aus dem Landkreis Tuttlingen zur Weltspitze. Das bestätigt auch der Weltmarktführerindex der Region, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg nun zum dritten Mal herausgegeben hat. Mit elf Firmen hängt Tuttlingen die beiden Nachbarkreise Rottweil und Schwarzwald-Baar bereits deutlich ab. Und der Abstand müsste eigentlich noch größer sein.

Großer Arbeitgeber ist nicht dabei

Der größte Arbeitgeber von Tuttlingen, die Aesculap AG, ist beispielsweise in der Liste gar nicht zu finden. Und dies schon seit Beginn der Untersuchung. Wie in anderen Auflistungen dürfte es daran liegen, weil die Chirurgie-Experten zum Mutterkonzern B.Braun aus dem hessischen Melsungen gezählt werden.

Dass die Wehinger Gruner AG nicht mehr in der Liste auftaucht, hat zunächst einmal wenig Aussagekraft über die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. Auch im Jahr 2023 war der Relaishersteller vom Heuberg auf mehr als drei Kontinenten mit Produktions- oder Vertriebsgesellschaften tätig und wurde weiterhin mehrheitlich von Eigentümern aus dem deutschsprachigen Raum (DACH) - Deutschland, Österreich und der Schweiz - geführt.

Index nutzt öffentlich zugängliche Daten

Damit hat die Gruner AG zwei Bedingungen erfüllt, um weiter als „Marktführer Champions“ in der Auflistung von Christoph Müller zu gelten. Allerdings: Der Professor aus St. Gallen ermittelt seine Daten, wie es im Index heißt, „aus öffentlich zugänglichen Quellen“. Deshalb könnte es sein, dass Angaben wie Jahresumsatz, Marktführerschaft in mehr als einem Segment oder Exportanteil bei der Zusammenstellung des Weltmarktführerindex nicht vorgelegen hat.

Mit 102 Millionen Euro Umsatz und dem Verkauf von 65 Prozent der Produkte im Ausland hatte das Unternehmen, das sich selbst auf der eigenen Internetseite als Weltmarktführer im Bereich der gepolt-bistabilen Relais bis 200 Ampere bezeichnet, die Anforderungen für das Jahr 2022 noch erfüllt.

Neu in der Liste der „Weltmarktführer Champions“ sind Henke Sass Wolf aus Tuttlingen und die Gosheimer Berthold Hermle AG. Das Medizintechnik-Unternehmen aus der Kreisstadt war bereits in anderen Untersuchungen - beispielsweise vom Informationsnetzwerk „Die Deutsche Wirtschaft“ - als Weltmarktführer gelistet worden. Der Erfolg war aber vielleicht nicht ganz ersichtlich. Schließlich produziert HSW zum Teil auch Endoskope, die unter dem Namen der Kunden vertrieben werden. Mit 1500 Mitarbeitenden wurden 210 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. 80 Prozent der Produkte werden im Ausland verkauft.

Die Gosheimer Maschinenfabrik, die mit fünfachsigen Bearbeitungszentren weltweit erfolgreich sind, beschäftigen 1350 Personen. Der Umsatz von 474 Millionen Euro wurde zu 63 Prozent im Exportgeschäft erwirtschaftet. Laut dem Index sind 30.000 Bearbeitungszentren weltweit im Einsatz.

Fünf Firmen sind immer schon dabei

Seit Beginn in der elitären Liste vertreten sind Anton Häring (Bubsheim), Binder (Tuttlingen), die KLS Martin Group (Tuttlingen), Karl Storz (Tuttlingen) und Pajunk (Geisingen). Nach einem Jahr Abwesenheit kehren Andreas Hettich (Tuttlingen) und die Chiron Group (Tuttlingen) in den Index zurück. Zum zweiten Mal in Folge ist die MS Ultraschall Technologie aus Spaichingen dabei.

In Bubsheim sowie an Standorten in Polen, China, den USA und Tunesien beschäftigt Anton Häring 4000 Mitarbeiter. Das ist gegenüber 2021 ein Plus von 150 Beschäftigten. Und auch beim Umsatz wurde gegenüber 2021 und 2022 (350 Millionen Euro) zugelegt. Nun werden 380 Millionen Euro für den Zulieferer der Automobilbranche nachgewiesen. Der Exportanteil stieg seit 2021 um zwei Prozent und liegt nun bei 52 Prozent.

Hohe Exportquoten bei Tuttlinger Medizintechnik-Firmen

Mit den Klimaschränken von Binder können in Laboren biologische, chemische und physikalische Umweltbedingungen simuliert werden. Dies wird vor allem außerhalb von Deutschland genutzt. Jedes achte Gerät wird exportiert - der Anteil liegt seit Jahren bei 80 Prozent. Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt nach oben. Ein Zuwachs bei den Mitarbeitern (2021: 420; 2023: 490) sowie dem Umsatz (2021: 75 Millionen Euro; 2023: 101 Millionen Euro) weist das nach.

Für Innovationen im Bereich der Chirurgie steht die KLS Martin Group, die vor allem im Bereich von Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie weltweit führend ist. Wie bei Binder ist der Exportanteil sehr hoch. Er liegt konstant bei 90 Prozent. Auch dort zeigt sich, dass die hohe Nachfrage nur durch weitere Mitarbeiter bewältigt werden konnte. Verdienten 2021 noch rund 1600 Mitarbeiter ihr Geld bei dem Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmen waren es 2023 schon 400 Menschen mehr. Der Umsatz wurde von 300 Millionen Euro um 85 Millionen Euro gesteigert.

Den gleichen Exportanteil weist der Index für Karl Storz aus. Der führende Anbieter von Endoskopen beschäftigt weltweit 8800 Mitarbeiter, mehr als ein Drittel in Tuttlingen (3300). Das ist ein Zuwachs von rund 500 Beschäftigten in den vergangenen drei Jahren. Der Umsatz erhöhte sich seit 2022 um 400 Millionen Euro, sodass im vergangenen Jahr die Marke von zwei Milliarden Euro geknackt worden ist.

Zur Stammbesetzung dieses Weltmarktführerindex gehört auch die Pajunk GmbH Medizintechnologie. Das Geisinger Unternehmen ist vor allem im Bereich der Regionalanästhesie führend. Zwischen 2022 und 2023 hat die Firma besonders stark zugelegt. Der Umsatz kletterte von 80 auf 100 Millionen Euro nach oben. Mehr als 50 Mitarbeiter (nun 600) wurden zusätzlich eingestellt. Der Exportanteil liegt bei 85 Prozent. Auch da gab es einen Anstieg von zehn Prozent.

Spaichinger Unternehmen steigert Exportanteil

Schweißen, Stanzen oder das Schneiden - sogar von Lebensmitteln: Das ist mit den Maschinen von MS Ultraschall Technologie möglich. Das Spaichinger Unternehmen ist seit zwei Jahren in dem Index vertreten. Vor allem außerhalb von Deutschland ist das Interesse an den Produkten gestiegen. Der Exportanteil wurde von 55 (2022) auf 75 Prozent gesteigert. Mit fünf Mitarbeitern mehr - aktuell sind es 400 - wurde der Umsatz von 42 auf 50 Millionen Euro erhöht.

Nach einem Jahr Pause sind zwei Tuttlinger Firmen wieder dabei. Der Medizintechnikhersteller Andreas Hettich ist für seine Zentrifugen bekannt. In diesem Jahr soll eine robotische Zentrifuge auf den Markt gebracht werden, mit der tausende Substanzen gleichzeitig untersucht werden können. Damit will man die letzte Lücke im marktführenden Segment schließen. Generell ist das Unternehmen, das jüngst die Philipp Kirsch GmbH übernommen hat, auf Wachstumskurs. Mehr als 100 Millionen Euro wurde jüngst als Umsatz bilanziert. Das ist seit 2021 ein sattes Plus. Damals war noch ein Umsatz von 70 Millionen Euro angegeben worden. Der Exportanteil beträgt weiter 75 Prozent. Mit 460 Mitarbeitenden ist auch die Beschäftigenzahl im Vergleich zu vor zwei Jahren gewachsen. Die Akquise der Philipp Kirsch GmbH würde das Personal auf über 500 wachsen lassen.

Die Chiron Group ist Spezialist für CNC-gesteuerte Fräs- und Dreh-Bearbeitungszentren. Mit 69 Prozent werden mehr als zwei Drittel der Produkte des Maschinenbauers exportiert. Im Vergleich zu 2021 ist sowohl die Mitarbeiterzahl (2021: 2100; 2023: 1900) als auch der Umsatz (2021: 443 Millionen Euro; 2023: 400 Millionen Euro) zurückgegangen.

Trossinger Firma wird gute Enicklung zugetraut

Gelistet als „Weltmarktführer Future Champion“ wird Held Technologie GmbH aus Trossingen. Dem Maschinenbau-Unternehmen wird aber aufgrund des Wachstums zugetraut, bald in die Kategorie „Weltmarktführer Champions“ aufzusteigen. Der Hersteller von isobaren Doppelbandpressen beschäftigt laut Index 81 Mitarbeitende und hat einen Exportanteil von 82 Prozent. Allein der Umsatz von 21,3 Millionen Euro verhindert, dass die Held Technologie GmbH in der obersten Kategorie zu finden ist.

Weltmarktführer aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Rottweil sind BDT Media Automotion (Rottweil), GUK-Falzmaschinen (Wellendingen), Hugo Kern und Liebers (Schramberg), Jauch Quartz (Villingen-Schwenningen)J.G. Weisser Söhne (St. Georgen), Kübler Group (Villingen-Schwenningen), Schmidt Technology (St. Georgen), Schwäbische Werkzeugmaschinen (Schramberg), VEGA Grieshaber (Schiltach).