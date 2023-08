An einem mangelt es im Kreis sicherlich nicht: Abwechslungsreiche Natur und jede Menge Wanderwege. Unsere Redaktion hat die Wanderstiefel geschnürt und stellt hier sieben Touren vor, die auf jeden Fall mit zu den schönsten zählen.

1. Mystische Momente zwischen Ruine Granegg und der Kult– und Opferstätte Heidentor

Das Heidentor bei Egesheim: Hier fanden Archäologen zahlreiche Fundstücke vor allem aus der Zeit um 600 bis 400 vor Christus. (Foto: Donaubergland GmbH )

Start & Ziel: Dorfkirche/Rathaus in Bubsheim oder am Wanderparkplatz Graneggstraße am Ortsausgang.

Strecke: 9,3 Kilometer, circa 275 Höhenmeter

Gehzeit: circa drei Stunden

Hinweise: Eine Rundwanderung rund um Bubsheim und Egesheim, mit den Highlights Ruine Granegg und Heidentor. Die Tour bietet einen tollen Ausblick ins Bäratal und auf Egesheim. Der Weg ist als Rundweg ausgeschildert (Bubsheim Rundweg 4, Granegg–Rundweg). Infos zur Runde gibt es auch auf der Internetseite www.donaubergland.de/erlebnis/granegg–rundweg–bubsheim

Tourbeschreibung: Eine geheimnisvolle keltische Kult– und Opferstätte im Wald, die eindrucksvollen Reste einer Burg, eine Höhle, dazu eine kleine Kapelle und eine Barockkirche: Ein weiteres Highlight, das der Landkreis Tuttlingen nicht nur für Wanderer und Naturliebhaber zu bieten hat, ist eine Tour bei Bubsheim und Egesheim.

Gleich zu Beginn der Runde trifft man auf die Ruine Granegg, die sich auf einer Felsnase hoch über dem Tal der Unteren Bära erhebt. An dieser strategisch günstigen Stelle errichteten die Herren von Michelstein vermutlich im 11. Jahrhundert eine Burg. Heute ist davon noch ein Teil des Bergfrieds erhalten. Dieser wurde vom Schwäbischen Albverein gesichert und nachgemauert, nachdem die Ruine 1931 am Ende einer wechselvollen Geschichte in dessen Obhut übergegangen war.

Wer mag, kann nun einen Abstecher zur Beilsteinhöhle machen: Nach der Ruine Granegg circa 900 Meter auf dem „Drei–Dörfer–Rundweg“ in Richtung „Götzenaltar / Königsheim". Eine beschilderte Abzweigung führt links weg zur Beilsteinhöhle (etwas Trittsicherheit erforderlich). Anschließend auf dem selben Weg wieder zur Ruine Granegg zurück.

Unten im Tal in Egesheim sind die um 1760 im Stil des Barock ausgemalte Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt sowie die rot schimmernde Lorettokapelle sehenswert.

Fast mystisch dagegen wird es anschließend, wenn der Weg wieder aus dem Tal hinausführt. Nun kommt das „Heidentor“: Ein eindrucksvolles natürliches Felsgebilde zwischen Egesheim und Reichenbach. Es handelt sich um eine frühere keltische Kult– und Opferstätte, um die sich viele Fantasien und Geschichten ranken.

Archäologische Untersuchungen und Grabungen in den 1990er Jahren förderten zahlreiche Metallteile und Keramikscherben sowie Perlen und Schmuckfibeln vor allem aus der Zeit um 600 bis 400 vor Christus zutage.

2. Steile Pfade und idyllische Orte am Alten Schäferweg

Nicht nur beim Aufstieg zum Allenspacher Hof erwartet Wanderer auf der Runde Alter Schäferweg schöne Natur. (Foto: Donaubergland GmbH )

Start & Ziel: Wanderparkplatz beim Hirsch–Erlebniswald am Ortseingang von Mahlstetten (alternativ Wanderparkplatz an der Lippachmühle)

Strecke: 13 Kilometer (lange Variante), die Strecke kann verkürzt werden. 400 Höhenmeter

Gehzeit: circa viereinhalb Stunden (lange Variante)

Hinweise: Es gibt ein paar steile An– und Abstiege, die bei Nässe rutschig sein können. Die Runde ist als „Acht“ angelegt und kann abgekürzt werden (zum Beispiel direkt durch das Schäfertal zur Lippachmühle). Der Weg ist durchgängig mit grünen Wegweisern beschildert und dem Donauwellen–Zeichen markiert (grün–blaue Wellen).

Tourbeschreibung: Heuberg pur, verspricht diese Tour: Traumaussichten vom Alten Berg bei Böttingen, Idylle pur bei der Grauentalquelle und Schäferbrunnen, schmale Pfade mit Aussicht zwischen dem Allenspacher Hof und dem Glatten Fels bei der Lippachmühle.

Eine von mehreren Einstiegsmöglichkeiten ist Mahlstetten. Von dort geht es zunächst auf einem neuen Wegstück durch den Wald unterhalb von Mahlstetten und oberhalb des ehemaligen Skihangs. Anschließend passiert man eine große Lichtung und nach wenigen Metern auf einem Forstweg führt ein steiler Zickzack–Weg hinunter ins Schäfertal und hinauf zur Grauentalquelle und zum Schäferbrunnen.

Dort, am Kreuzungspunkt der „Acht“, in der die Wanderstrecke angelegt ist, zweigt ein kleiner Pfad halbsrechts den Hang hinauf Richtung nach Böttingen. Über das Gewann „Kreuzen“ und durch die Ortsmitte gelangt man auf den Alten Berg.

Vom Alten Berg verläuft der Premiumweg auf dem Donauberglandweg zunächst Richtung Storchentäle und dann in Richtung Schäfertal. Beim Schäferbrunnen kommt man wieder auf den Kreuzungspunkt der Acht und steigt nun hinauf zum Allenspacher Hof.

Immer oben am Rand des Schäfertales entlang geht es auf schmalen Pfaden über den Aussichtspunkt Glatter Fels bis hinunter zur Lippachmühle. Der Schlussanstieg zum Ausgangspunkt erfolgt über den ehemaligen Skihang.

3. Aufregendes auf dem Bärenthaler Familienwanderweg

Über Waldwege geht es in Richtung des Bärenthaler Wasserfalls. (Foto: Dorothea Hecht )

Start & Ziel: Parkplatz am südlichen Ortseingang von Bärenthal, aus Richtung Fridingen links an der L440 gegenüber der Einfahrt zur Ortsmitte

Strecke: 3,5 Kilometer, 30 Höhenmeter

Gehzeit: ca. 1 Stunde, mit Kindern natürlich mehr

Hinweise: Leichter Rundwanderweg für Familien, mit Kinderwagen aber nicht geeignet. Eine genaue Routenbeschreibung gibt es unter: www.donaubergland.de/erlebnis/baerenthaler–wasserfall

Tourbeschreibung: Eine Wanderung mit kleinen Kindern kann wunderbar sein, aber sie muss zwei wichtige Kriterien erfüllen: Es muss immer was Aufregendes zu sehen geben und sie darf bloß nicht zu lang sein.

Einen Volltreffer hat in unserer Familie da die Rundtour um den Bärenthaler Wasserfall gelandet. Sie ist gerade mal 3,5 Kilometer lang und beinhaltet alles, was ein Kind so braucht, um das Laufen nicht zu merken: Verschlungene Pfade durch den Wald und über Wiesen, vorbei an Insektenhotels und einem treppenartigen Wasserfall.

Dazu gibt es einen Kletterspielplatz, der einem schon von weitem zuruft, dass man doch dringend eine Vesperpause einlegen sollte. Und wer dann noch Action braucht, versucht sich an der Zapfenweitwurfanlage, dem Waldxylophon oder dem Barfußpfad.

Ach so, für die Erwachsenen gibt’s natürlich auch was: Infos rund um den Tuffsteinabbau in Bärenthal. Eine runde Sache!

4. Idylle rund um den Lupfen und Hohenkarpfen

Prächtige Ausblicke über Wildblumen und Felder auf den Hohenkarpfen bieten sich zwischen Durchhausen und Seitingen-Oberflacht. (Foto: Michael Hochheuser )

Start & Ziel: Parkplatz am Riedwiesensee, rechts der Straße zwischen Schura und Durchhausen kurz vor dem neuen Kreisverkehr am Ortseingang Durchhausen.

Gehzeit: zweieinhalb bis drei Stunden.

Hinweise: Die Strecke hat einige leichte Steigungen, ist aber auch für Familien als längerer Sonntagsnachmittagspaziergang ohne Probleme zu bewältigen. Sie bietet ein paar sehr schöne Fernblicke und im Sommer an mehreren Stellen am Wegesrand üppige Wildblumenwiesen.

Tourbeschreibung: Zwischen Schura, Hausen o.V. und Seitingen-Oberflacht hat der Wanderer die Auswahl unter einer ganzen Fülle herrlicher Touren. Eine mit besonders schönen Ausblicken startet und endet am Riedwiesensee bei Durchhausen und führt in Richtung Seitingen–Oberflacht mit Blick auf den Hohenkarpfen über den Lupfen zurück.

Wer nicht gewillt ist, für rund drei Stunden die Wanderstiefel zu schnüren, kann die Seele auch für ein halbes Stündchen mit dem Anblick des Riedwiesensees zwischen Durchhausen und Schura erquicken. Das idyllische, von der Straße aus nicht sichtbare Gewässer, bietet ein paar lauschige Plätzchen mit Bänken — und einen kleinen Parkplatz, wo der Wagen abgestellt werden kann.

Los geht es in Richtung Durchhausen über Feldwege, in deren Nähe sich immer wieder Störche gerne niederlassen zwecks Nahrungssuche. Reizvoll ist auch die Route direkt unterhalb des Lupfens an zahlreichen Apfelbäumen entlang. Der Weg setzt sich am Waldrand in Richtung Seitingen-Oberflacht fort — begleitet linker Hand vom prächtigen Ausblick auf den Hohenkarpfen und Gunningen im Hintergrund.

Kurz vor Seitingen-Oberflacht geht es nach rechts über einen kleinen Anstieg auf eine leichte Anhöhe. Der dortige Wiesenweg ist im Frühsommer von prächtigen Wildblumen umsäumt — der Fernblick auf den Hohenkarpfen ist postkartenreif. Weiter geht es an Feldern entlang zurück in Richtung Lupfen.

Kurz hinter dem dortigen Wanderparkplatz — eine Alternative für den Start der Rundstrecke — führt ein schmaler Pfad durch ein kurzes Waldstück in Richtung Talheim. Auf Feldwegen geht der Wanderer weiter unterhalb des Lupfens — nun mit einem weiteren bemerkenswerten Fernblick, der bis zum Schwarzwald reicht. Vorbei an einer Wacholderheide erlangt man ein Plateau.

Kurz nach diesem führt die Strecke wieder auf einen Waldweg. Nach den, überschaubar anstrengenden kurzen Steigungen zuvor verläuft dieser erholsam bergab. Über zwei Kurven, die erste links, die zweite rechts, nähert sich der Wanderer über eine Schleife allmählich wieder dem Ausgangspunkt.

An der Stelle, wo es geradeaus wieder leicht bergauf geht, links abbiegen: dann kommt nach wenigen Minuten wieder der Riedwiesensee in Sicht — wo sich zur Entspannung prächtig für ein paar Minuten die Beine hochlegen lassen mit Blick auf Wasservögel und Schilf.

5. Reise in vergangene Zeiten auf dem Burgenweg Rußberg und Kraftstein

Nur noch ein paar wenige Reste zeugen von der einstigen Wallenburg auf dem Rußberg. Schilder erzählen von ihrer Geschichte. (Foto: Sabine Krauss )

Start & Ziel: Wanderparkplatz Risiberg

Strecke: 10,7 Kilometer, 280 Höhenmeter, die Strecke kann auch verkürzt werden, in dem man etwa nur die Rußberg– oder die Kraftsteinseite erkundet.

Gehzeit: ca. 3,5 Stunden

Hinweise: Moderate Halbtageswanderung, bei der allerdings einen Abstieg ins Ursental und von dort einen anstrengenden Aufstieg über Pfade zur Bräunisburg gibt. Eine genaue Routenbeschreibung gibt es unter: www.donaubergland.de/erlebnis/donauwelle–kraftstein–runde

Tourbeschreibung: Wer alte Burgen und Ruinen mag, dem sei eine Runde auf dem Rußberg und dem Kraftstein empfohlen. Gleich vier ehemalige Burganlagen säumen dort die Wege. Je nach Kondition und Zeit kann man die Runde am Stück laufen oder auch nur zum Teil.

Auf dem Burgenweg Rußberg gibt es die Reste der Burgen Altrietheim und Wallenburg zu entdecken, die vermutlich in den Jahren um 1200 erbaut wurden. Außer ein paar Steinen und den ehemaligen Burggräben ist von den Anlagen nicht mehr viel übrig. Schilder erklären den Besuchern jedoch, was es mit ihnen auf sich hatte.

Wer auf dem Donauwellen–Weg weiterwandert, gelangt auf der anderen Talseite auf den Kraftstein. Neben der Heidelandschaft des Naturschutzgebietes Kraftstein liegen dort die Bräunisburg und die Ruine Kraftstein am Wegesrand.

6. In luftigen Höhen zwischen Klippeneck und Dreifaltigkeitsberg

Mehrere Wanderwege führen auf den Dreifaltigkeitsberg hoch über Spaichingen - unter anderem vom Tal oder vom nahegelegenen Klippeneck. (Foto: Gerhard Plessing Flug & Bild )

Start & Ziel: Parkplatz auf dem Klippeneck

Strecke: 7 Kilometer

Gehzeit: ca. 2 Stunden, rund 130 Höhenmeter

Hinweise: Einfacher Rundweg vom Klippeneck zum Dreifaltigkeitsberg und zurück. Ideal auch für Familien.

Tourbeschreibung: Vom Klippeneck führt der beschilderte Weg zunächst entlang der Hangkante und bietet eine Reihe schöner Ausblicke ins Tal. Angekommen am Dreifaltigkeitsberg lohnt sich ein Besuch der Wallfahrtskirche.

Wer dann noch Zeit hatte, sollte hinter der Kirche bis ans Ende der Wiese gehen. Dort beginnt ein kleiner Weg, der abwärts zu einem weiteren Paroramablick führt.

Auf dem Rückweg führt die Runde etwas weiter weg von der Traufkante im Bogen durch den Wald. Zurück am Klippeneck kann man an schönen Tagen den Segelfliegern beim Starten und Landen zuschauen.

Einen ausgeschilderten Rundweg auf den Dreifaltigkeitsberg mit neun Kilometern Länge und 300 Höhenmetern gibt es auch von der Donaubergland GmbH: Dieser beginnt und endet am Rathaus in Balgheim.

7. Traumhafte Aussichten auf der Felsenrunde hoch über dem Donautal

Hoch über dem Donautal: Wanderer werden auf dem Stiegelefels mit einer schönen Aussicht belohnt. (Foto: Sabine Krauss )

Start & Ziel: Wanderparkplatz St. Antoni Fridingen

Strecke: 3,5 Kilometer (kurze Variante ohne Stiegelefels und Bergsteig), circa 120 Höhenmeter

Gehzeit: circa eineinhalb Stunden

Hinweise: Kleine Wanderung auf schmalen Pfaden. Wer mehr laufen möchte, kann die Runde auch über das Jägerhaus ausdehnen und am Skihang St. Antoni nicht in Richtung Laibfelsen aufsteigen, sondern hinab in Richtung Ziegelhütte.

Zu Fuß ist es auf beiden Donauseiten möglich, das Jägerhaus zu erreichen — wobei die Seite, auf der nicht der Donautalradweg entlang führt, für Wanderer reizvoller ist. Vom Jägerhaus gelangt man über das Sperberloch wieder nach oben zum Stiegelefels und der Mattheiser Kapelle.

Tourbeschreibung: Eine kleine schöne Wanderung mit Felsen und Aussichtspunkten, die sich gut für Kinder eignet — oder für alle, die nicht so lange unterwegs sein wollen. Natürlich kann auch diese Tour ausgedehnt werden.

Vom Parkplatz St. Antoni in Fridingen geht es rechterhand hinauf. Über kleine Wanderwege geht es hinauf zum Laibfels, der eine schöne Aussicht hinunter ins Donautal und zur Kallenburg auf der anderen Seite bietet.

Der Wanderweg führt weiter zur idyllisch gelegenen Mattheiser Kapelle. Geheimtipp: Wer von dort nun einen kleinen Abstecher macht und dem kleinen Pfad folgt, der hinunter in Richtung Hangkante führt, kommt zum Burgstall — einem weiteren schönen, aber weniger frequentierten Aussichtpunkt.

Zurück bei der Kapelle geht es über die Wiese hinab in die Senke, wo der Wald beginnt. Von dort sind es nur noch wenige Schritte bis zur Freilichtbühne Steintäle und weiter hinab zum Parkplatz.

Wer noch weitere Felsen möchte, kann von der Mattheiser Kapelle dem Wanderweg weiter bis zum Stiegelefels und dem Knopfmacherfels folgen oder auch hinab zum Jägerhaus steigen.