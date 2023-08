So schön der Sommer auch ist: Die Temperaturen von 30 Grad Plus der vergangenen Tage machen vielen Menschen ganz schön zu schaffen. Doch es gibt viele Berufstätige, bei denen am Arbeitsplatz genau solche Zustände herrschen und manchmal noch mehr. Wie hält man das aus?

Platz 1: das Hammerwerk Fridingen

„Wir haben sicherlich einen der heißesten Arbeitsplätze im Landkreis“, sagt Alexander Schwaiger, einer der beiden Hammerwerk–Geschäftsführer. 50.000 Tonnen Stahl werden jährlich in Fridingen verarbeitet. Zwischen einem halben und 80 Kilogramm schwer sind die Schmiedeteile, die unter anderem für Nutzfahrzeuge hergestellt werden.

Ein Roboterarm legt einen rot glühenden Stahlknüppel für einen Mitarbeiter des Hammerwerks bereit — im Umformbereich arbeiten ausschließlich Männer. Der Stahl wird im Induktionsofen auf 1250 Grad erhitzt und anschließend von den Mitarbeitern mit einer Schmiedezange unter die Presse gelegt. „In diesem heißen Zustand lässt sich der Stahl umformen“, erklärt Holger Müller, Hammerwerk–Geschäftsführer.

Es ist ein Regentag, an dem sie durch die drei Schweißhallen führen, das Außenthermometer zeigt 14 Grad an. Dennoch ist es ordentlich warm neben den riesigen Stahlpressen. Die größte hat eine Presskraft von 5000 Tonnen. Im Hochsommer kann es an den Arbeitsplätzen gute 45 bis 50 Grad warm werden, berichtet Schwaiger. Daher arbeiten die Schweißer in einem rollierenden System. Getränke wie Tee und Mineralwasser bekommen sie gestellt, erklärt Müller. „Wir können die Tore auflassen, dann ist es in der Halle auch erträglicher“, sagt er.

Platz 2: die Bäckerei

34, 35 Grad: Das ist an heißen Sommertagen Standard in der Backstube der Trossinger Bäckerei Link. Deshalb sind immer gekühlte Getränke für die Mitarbeiter da, sagt Chef Daniel Link. Vor einigen Wochen waren die Außentemperaturen für einen Sommer eher mau. Ihn hat’s gefreut. Zum einen erleichtert es die Arbeit. Und er merkt das auch am Kuchenabsatz. Die Leute bleiben eher zu Hause und gönnen sich zum Kaffee ein Stückchen Gebäck.

Durch die Abwärme der Backöfen hat es auch im Winter rund 28 Grad in der guten Stube der Bäckerei. Besonders, wenn die heißen Brote und Brötchen aus dem Ofen kommen, heizt sich der Raum auf. Klimaanlagen sind nicht gut für den Teig, denn jeder Luftzug trocknet aus. Die Fenster zu öffnen, ist keine Option. Wegen der Insekten oder anderem Ungeziefer, das dadurch in die Backstube gelangen könnte, sagt Link, der Obermeister der Bäckerinnung Tuttlingen/Rottweil ist.

Einziger Vorteil: Die rund 20 Bäcker fangen bereits um 1.30 Uhr an mit der Arbeit, Feierabend ist gegen 10 Uhr. Da ist die volle Gluthitze noch nicht da. Aber die Möglichkeit, bereits vormittags ins Freibad oder an den See zu können. Und überhaupt: Bäcker ist für Daniel Link immer noch der schönste Beruf der Welt. Nachts zu arbeiten, habe schon was. Besonders, wenn der Mond wie vergangene Woche so schön am Himmel steht. Und kein Telefon oder EMail den Betrieb stört. Ansonsten gilt: „Bei uns geht es immer heiß zu“, sagt er schmunzelnd.

Platz 3: das Krematorium

Zwischen vier und sechs Särge werden pro Tag im Tuttlinger Krematorium verbrannt. Und die bis zu 1000 Grad im Ofen sind auch im Raum zu spüren. 48,6 Grad sei bisher die höchste Temperatur gewesen, meint Armin Zepf von der Friedhofsverwaltung. Deshalb sei der Raum auch nicht als Dauerarbeitsplatz zulässig. Damit die Mitarbeiter den Verbrennungsprozess überwachen können, wurde die Computersteuerung vom Ofen ins Büro „gespiegelt“. Eine Kamera zeigt zudem an, wie weit der Verbrennungsprozess ist.

Damit der städtische Mitarbeiter nicht zu lange der Hitze ausgesetzt ist, geht er maximal für zehn Minuten in den Raum mit dem Ofen. Dann werden entweder Särge in den Ofen eingefahren oder die heiße Asche herauszuholen beziehungsweise in die Urne zu füllen. Mehr als Sicherheitshandschuhe zieht der Mitarbeiter dann aber nicht an, der Aschebehälter ist immer noch 400 Grad heiß.

Geplant ist, dass die Stadt im Krematorium in eine neue Abzugsvorrichtung für heiße Luft investiert. Momentan muss der Raum durch offene Türen und Fenster gekühlt werden. Damit der Schaltschrank mit der Elektronik nicht überhitzt, steht auch dieser offen. Mit einem Ventilator davor.

Platz 4: die Feuerwehr

Dass es bei Einsätzen der Feuerwehr heiß wird, versteht sich fast von selbst. Wie heiß, das weiß Andreas Hand, Pressesprecher der Tuttlinger Brandbekämpfer. „Wir haben immer eine Wärmebildkamera dabei, dann sehen wir wie heiß es ist“, sagt er. Und es ist heiß: im Feuer bis zu 800 Grad Celsius.

Mit solchen Temperaturen haben die Feuerwehrleute selbst nicht zu kämpfen. Mit etwas Abstand zum Brandherd dürften es noch rund 300 Grad Celsius sein, schätzt Hand. Trotz der dafür konzipierten Hitzeschutzkleidung werde es schon ziemlich heiß. „Das muss man dann schon aushalten können“, sagt der Sprecher.

Aber nicht nur wegen der Hitze rinnt der Schweiß. Das passiert wegen der körperlichen Anstrengung — durch das Tragen der Atemschutzausrüstung oder dem Retten von Menschen — auch im Winter. Ein Stück weit sind die Feuerwehrleute durch ihre Ausbildung an die Hitze gewöhnt. Atemschutzgeräteträger müssen bei der Heißausbildung in Vollmontur Feuer löschen. Dass Feuerwehrleute zur Abhärtung übrigens gerne in die Sauna gehen, ist aber wohl nur ein Gerücht. „Da bin ich dann wohl die Ausnahme. Die Hitze in der Sauna lässt sich mit einem Einsatz nicht vergleichen“, sagt Hand.

Platz 5: der Bademeister

Mehr als die Hälfte der Arbeitszeit ist der Bademeister beim Tuttlinger Freibad in der Sonne — wenn sie denn scheint. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad–Marke hilft dann zwar nicht der Sprung ins kalte Nass, aber Abkühlung muss sein. „Wir nehmen dann unseren Hut ab und ziehen das Oberteil aus und duschen kurz den Kopf ab“, sagt Hans Stechhammer, Bäderleiter in Tuttlingen. „Man schwitzt schon sehr.“ Zum Glück habe man beim Bau des Freibades auf den Untergrund geachtet, der weiße Betonstein mit Granit würde nicht so sehr abstrahlen. Die Hitze plagt dann aber schon. „Und die Bademeister müssen ja immer konzentriert bleiben. Wir können ja nicht die ganze Schicht im Schattenbereich unter dem Sprungturm sitzen.“

Um alle Bereiche des Bades im Blick zu haben und Menschen helfen zu können, wechseln sich die Bademeister auf ihren Rundgängen ab, so dass jeder mal im Schatten bleiben kann. Und Trinken ist wichtig: Vier bis fünf Liter fließen an heißen Tagen schon mal die Kehle herunter.

Aber auch an Tagen mit schlechten Wetter wird den Bademeister warm — dann im Hallenbad TuWass. Zuletzt habe man an einem Sonntag 3000 Gäste gehabt. „Die Lufttemperatur im Schwimmbad liegt bei 30 Grad. Bei so vielen Menschen steigt die Luftfeuchtigkeit. Da wird man schon nass am Ärmel“, meint Stechhammer.

Platz 6: der Straßenbau

Nieselregen, 13 Grad: So sah die Realität noch vor anderthalb Wochen aus. Für die Mitarbeiter von Straßenbau Storz waren diese äußeren Bedingungen durchaus angenehm, um den Asphalt auf der B14 zwischen Wurmlingen und Tuttlingen aufzubringen. Denn — trotz der eher herbstlichen Witterung — merkt man, wenn man an der Baustelle vorbeiläuft, wie anstrengend die Arbeit an Sommertagen sein kann. „Der Asphalt ist bei der Verarbeitung 160 Grad heiß“, sagt Axel Jeske, Polier auf der Baustelle. „Bei 90 Grad ist er schon nicht mehr zu gebrauchen.“

Oder liegt bereits auf der Straße. Dort kühlt er ab, nachdem er vom LKW durch zwei weitere Maschinen auf den Boden aufgebracht worden ist. Und selbst das Abkühlen der aufgebrachten Schicht sorgt für Wärme. Frank Hofmann, Bereichsleiter Asphalt bei Straßenbau Storz, meint, dass sich der Untergrund bei 35 Grad Außentemperatur auf 50, 60 oder mehr Grad erwärmt. „Da trinkt man sicher seine vier bis sechs Liter Wasser“, so Hofmann.

Auch wenn beim Asphalteinbau vieles maschinell erledigt wird und die Mitarbeiter hauptsächlich kontrollieren, ist der Job beim Asphalteinbau äußerst anstrengend. Die Stelle, an die die Maschinen nicht hinkommen, müssen vom Mitarbeiter gemacht werden. Und beim Handeinbau können auch mal 100 Tonnen Asphalt verarbeitet werden. „Da geht abends keiner der Kollegen mehr joggen“, meint Jeske. Für das Teilstück der B14 zwischen Wurmlingen und Tuttlingen wird Straßenbau Storz mehrere Tage brauchen. Zwei Kilometer am Tag seien gut machbar. Allerdings werden auch drei Schichten Asphalt aufgetragen.

Platz 7: der Koch

Heiße Herdplatten und straffer Zeitplan, da kommt man auch in der Küche ganz schön ins Schwitzen. Anastasia Chatsisawidu vom Ochsenstüble in Spaichingen weiß, wovon sie redet. Denn: „Wir haben nicht nur einen Herd, sondern auch ein Gyrosgerät, direkt daneben eine Fritteuse und einen Grill. Das strahlt ziemlich Hitze ab“, sagt sie.

Da sind auch Temperaturen über 40 Grad keine Seltenheit. Noch extremer wird es dann nur, wenn die Außentemperaturen dann auch noch die 30–Grad Marke knackt. Um einen kühlen Kopf zu bewahren, hat die Gastronomin und Geschäftsführerin allerdings einen ganz besonderen Trick: Ventilatoren. Und zwar keine gewöhnlichen. Wie Kopfhörer trägt Anastasia Chatsisawidu sie um den Hals. Auf Knopfdruck gibt es dann die kühle Luft.

Seit rund viereinhalb Jahren ist sie bereits Geschäftsführerin des deutsch–griechischen Restaurants. Und gerade jetzt sehr dankbar über den Trick: „An dem Ventilator kann ich drei Stärke-Stufen einstellen. Wenn es so heiß ist, wie aktuell, nehme ich gleich die höchste“, sagt sie.