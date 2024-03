Bis Ostern ist es nicht mehr lange. Höchste Zeit also, sich Gedanken darüber zu machen, was man auf den Tisch bringen will. Hier gibt es die besten Rezepte - von süß bis herzhaft. Exklusiv von Landfrauen des Kreisverbandes Tuttlingen. Viel Spaß beim Nachbacken!

Mürbeteighäschen und -küken von Sigrid Manger, Talheim

Zutaten:

Für den Teig: 375g Mehl, 150g Puderzucker, zwei Päckchen Vanillinzucker, 175g Butter, ein Ei, ein Eigelb, Instantmehl

Für den Guss: 150g Puderzucker, wenig Eiweiß, ein paar Tropfen Zitronensaft, eventuell Lebensmittelfarbe

Zubereitung:

Teig: Mehl und Puderzucker in eine Schüssel sieben. Vanillinzucker untermischen. Fett in Flöckchen auf die Mehlmischung geben und zwischen beiden Händen zerkrümeln. Ei und Eigelb zugeben und alles mit kühlen Händen zu einem Teig verkneten. Teig ca. eine halbe Stunde kühl stellen. Den Teig auf mit Instantmehl bemehlter Arbeitsfläche ca. 3-4 Millimeter dick auswellen. Häschen und Küken mit Ausstechformen ausstechen. Figuren auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen etwa 15 Minuten backen. Gebäck abkühlen lassen.

Guss: Puderzucker sieben und mit Eiweiß und Zitronensaft zu einer dicklichen Masse verrühren, eventuell mit Lebensmittelfarbe einfärben und das Gebäck damit verzieren

Ostertorte von Sigrid Manger, Talheim

Zutaten:

Für den Biskuit: 200g Zucker, Vanilleschote, sechs Eier, 150g Mehl, 75g Speisestärke, zwei gestrichene Teelöffel Backpulver, 50g Butter

Für die Füllung: zwölf Blatt helle Gelatine, zwei Blatt rote Gelatine, fünf Becher Naturjoghurt, 200g Zucker, vier cl Weinbrand, abgeriebene Schale von zwei unbehandelten Zitronen, Saft von drei Zitronen, zwei Esslöffel geschälte, gehackte Pistazien, 300g frische oder TK-Erdbeeren, drei viertel Liter Sahne.

Zubereitung:

Biskuit: Zucker, Vanillemark, Eier im warmen Wasserbad zu einer cremig-dicklichen Masse schlagen. Dann die Schüssel herausnehmen und die Eimasse gut kaltrühren. Mehl, Speisestärke und Backpulver vermischen, über die Eimasse sieben und unterrühren. Zerlassene Butter unterziehen. Teig in eine mit Backpapier ausgekleidete Springform (28 cm Durchmesser) füllen. Bei 175 Grad im vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten backen. Kuchen aus der Form lösen und erkalten lassen. Danach zweimal waagrecht durchschneiden. Untere Biskuitplatte im Springformrand auf eine Tortenplatte setzen.

Füllung: Helle und rote Gelatine getrennt in kaltem Wasser einweichen. Joghurt, Zucker und Weinbrand verrühren. Helle Gelatine in zwei Esslöffel heißem Wasser auflösen und unter die Joghurtcreme rühren. Creme halbieren. Eine Hälfte mit Zitronenschale und -saft sowie Pistazien verrühren. Frische oder angetaute zerkleinerte Beeren und rote, in heißem Wasser aufgelöste Gelatine unter die übrige Creme mischen. Sahne steif schlagen. Unter jede Creme die Hälfte der Sahne ziehen. Auf den unteren Tortenboden die Zitronencreme streichen. Zweiten Tortenboden drauflegen, mit Erdbeercreme bestreichen. Dritten Tortenboden drauf legen und zwei Stunden kalt stellen.

Garnitur: Sahne mit Sahnesteif und Vanillinzucker steifschlagen. Die Torte ringsum damit bestreichen und in Stücke teilen. Restliche Sahne in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. Eiformen auf jedes Tortenstück spritzen und jeweils ein Gelee-Ei hineinsetzen.

Kreative Ideen gibt es viele. Wir haben einige davon. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa )

Rüblitorte mit Schmandcreme von Ute Berchtold, Mühlheim

Zutaten: 400g Karotten, 250g Margarine, 230g Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Zitronenabrieb, sechs Eier, 300g Mehl, drei gestrichene Teelöffel Backpulver, 200g gemahlene Haselnüsse, 200g Schmand, zwei Päckchen Sahnesteif, 200g Sahne, 100g Marzipan, ein Esslöffel Puderzucker, Speisefarben

Zubereitung: Karotten schälen und fein raspeln. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine Springform (26 cm) mit Backpapier auskleiden. Margarine, 200g Zucker, Vanillezucker, Zitronenabrieb schaumig schlagen. Die Eier einzeln einrühren. Mehl, Backpulver sieben, mit Karotten und Nüssen unterziehen. In der vorbereiteten Form ca. 60 Minuten backen. Den Kuchen fünf Minuten in der Form ruhen lassen. Zum Abkühlen stürzen. Schmand, 30g Zucker, ein Päckchen Sahnesteif verquirlen. Die Sahne mit einem Päckchen Sahnesteif steifschlagen und unterheben. Auf den abgekühlten Kuchen streichen. Marzipan, Puderzucker verkneten. Knapp ein Viertel mit Speisefarbe grün färben. Den Rest orange färben und daraus kleine Rübli formen. Grünes Marzipan durch eine Knoblauchpresse drücken und als Blattgrün an die Rübli setzen. In die Schmandcreme stecken und Torte kühl stellen.

So wie auf diesem Symbolbild sieht eine Rübli-Torte aus (Foto: DPA )

Quarkteig-Hasen von Steffi Mayer aus Wehingen

Zutatenfür 20 Stück: 850g Mehl, 130g Zucker, 130g Butter, 250g Magerquark, zwei Eier, 40g Hefe, 8g Salz, 200ml Milch, Aroma Vanille oder Zitrone

Zum Verzieren: Rosinen, Sultaninen, Vanillezucker oder Zimtzucker

Zubereitung: Alle Zutaten in der Teigknetmaschine zu einem geschmeidigen Teig kneten. Nach dem Kneten den Teig 20 - 30 Minuten zugedeckt ruhen lassen. Den Teig ca. ein Zentimeter stark ausrollen und mit einer großen Hasenform ausstechen. Nach dem Ausstechen auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit Ei bestreichen und noch einmal 15 - 20 Minuten ruhen lassen. Ca. 10 - 15 Minuten bei 210 Grad backen. Nach dem Backen mit flüssiger Butter bestreichen und in aromatisiertem Zucker wenden.

Hefezopf von Karin Hermle-Hofer, Deilingen

Zutaten: 1kg Weizenmehl Type550, 500 - 600ml Milch, ein Würfel Hefe, 220g Zucker, Saft und Schale einer Zitrone, halber Teelöffel Salz, ein Ei, 60g Butter, 60g Butterschmalz

Zubereitung: Das Mehl in eine Schüssel geben und mit etwas lauwarmer Milch und der Hefe einen Vorteig herstellen. Diesen 20 Minuten ruhen lassen. Nun mit den restlichen Zutaten einen Teig kneten (ca. acht Minuten). Die zimmerwarme Butter und das Schmalz dazugeben und weitere vier Minuten kneten. Den Teig zugedeckt ca. eine Stunde gehen lassen. Anschließend in drei Teile teilen, diese zu Strängen formen und zu einem Zopf flechten. Mit verquirltem Ei bestreichen und nach Belieben Hagelzucker oder Mandelblättchen darauf streuen. Bei 175 Grad ca. 35 - 45 Minuten backen.

Ein Hefezopf wie auf diesem Symbolbild passt perfekt zum Osterbrunch. (Foto: Mascha Brichta )

Süßes Osterbrot von Steffi Mayer, Wehingen

Zutaten für 5 Stück à 460 g:

Vorteig: 200g Weizenmehl 550, 150g Milch, 40g Hefe, 5g Salz, 10g Butter.

Hauptteig: 800g Weizenmehl 550, 240g Butter, 150g Zucker, 100g Vanillezucker, zwei Eier, eine Zitrone (Saft und Abrieb), ca. 250g Milch, 405g Vorteig, 200g Rosinen oder Cranberry, 50g Orangeat und Zitronat, 100g Mandeln gestiftelt.

Zubereitung:

Vorteig: Die Zutaten für den Vorteig in der Teigknetmaschine zu einem weichen Teig kneten und anschließend 35 - 40 Minuten ruhen lassen.

Hauptteig: Die Zutaten vom Hauptteig in der Teigknetmaschine ca. zwölf Minuten kneten. Den Vorteig dazu geben und weitere 3-4 Minuten kneten. Am Ende der Knetzeit Rosinen, Zitronat und Mandeln kurz unterkneten. Den Teig zugedeckt für 30 Minuten gehen lassen. Danach den Teig in fünf gleich große Stücke teilen und zu länglichen Broten formen. Anschließend in kleine Holzbackformen legen und zugedeckt für weitere 30 Minuten gehen lassen, bis die Formen gefüllt sind. Vor dem Backen die Brote mit Ei bestreichen und mit einem scharfen Messer rautenförmig ein schneiden. Anschließend im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 30 Minuten backen.

Süße Doppeldecker mit Marmelade von Ute Berchtold, Mühlheim

Zutaten für ca. 20 - 30 Stück: 250g Mehl, zwei Teelöffel Backpulver, 70g Zucker, 125g Butter, ein Ei, ein Teelöffel abgeriebene Zitronenschale, ca. acht Teelöffel Lemon Curd oder Orangen-Marmelade, Zuckerschrift in verschiedenen Farben, Zuckerstreusel und -dekor

Zubereitung: Aus Mehl, Backpulver und Zucker, Butter, Ei und Zitronenschale einen glatten Mürbteig kneten. In Folie wickeln und ca. 30 Min. kaltstellen. Den Teig dünn ausrollen und paarweise Plätzchen ausstechen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Kekse im vorgeheizten Ofen 10-12 Min. backen. Die Kekse auskühlen lassen. Lemon Curd oder die Marmelade leicht erwärmen, glattrühren und je zwei Kekse gleicher Form damit zusammensetzen. Die Oberseiten der Kekse mit bunter Zuckerschrift und nach Belieben dekorieren.

Wer will, kann die benötigten Eier auch ausblasen und die Schale zu Dekorationszwecken direkt färben. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa )

Krokant-Eier von Steffi Mayer, Wehingen

Zutaten für ca. 50 Stück: 300g weiße Kuvertüre, 200g Sahne, drei Esslöffel Himbeergeist oder Kirschwasser, 100g Haselnusskrokant, Puderzucker und/oder Kakaopulver zum Wälzen

Zubereitung: Kuvertüre in Stücke schneiden. Die Sahne in einem Topf aufkochen lassen. Den Topf vom Herd nehmen und die Kuvertüre in der heißen Sahne auflösen. Den Alkohol unterrühren. Die Masse etwas abkühlen lassen. Krokant auf die Arbeitsfläche schütten. Mit dem Nudelholz darüber rollen, bis es feinere Brösel gibt. Den Krokant unter die lauwarme Sahnemasse rühren. Dann etwa eine Stunde kühl stellen. Von der Masse mit einem Teelöffel etwa kirschgroße Stückchen abnehmen. Zwischen den Handflächen zu kleinen Eiern drehen. Die Hände zwischendurch immer wieder unter kaltem Wasser abwaschen. Ein kleines Tablett oder eine Platte dünn mit Puderzucker oder mit Kakaopulver bestäuben. Die Eier darauf setzen und durch leichtes Rütteln und Kreisen des Tabletts dünn überziehen. Gut verpackt und möglichst kühl aufbewahren.

Marzipan-Häschen von Steffi Mayer, Wehingen

Zutaten für ca. 30 Stück: 300g Marzipanrohmasse, 100g Zucker, 100g Speisestärke, ein Ei, Backpapier, 100g Mandelblättchen, 50g Halbbitter-Kuvertüre.

Zubereitung: Marzipanrohmasse in grobe Stücke schneiden, mit dem Zucker, der Speisestärke und dem verquirlten Ei gründlich verkneten. Backblech mit Backpapier auslegen oder einfetten. Den Backofen auf 150 Grad vorheizen. Die Arbeitsfläche mit den Mandelblättchen bestreuen. Die Marzipanmasse darauf gut ein Zentimeter dick auswellen. Kleine Hasen oder andere Formen ausstechen und auf das Blech legen. Im heißen Ofen etwas 25 Min. backen. Auf ein Kuchengitter setzen und abkühlen lassen. Die Kuvertüre in Stücke schneiden und im heißen Wasserbad schmelzen. Die Hasen nur soweit eintauchen, dass sie ein kleines Füßchen bekommen. Auf Alufolie legen und trocknen lassen. Auf einem Kuchengitter bricht der empfindliche Teig leicht.

Spiegelei-Kuchen von Sabine Kapp, Rußberg

Zutaten:

Für den Teig: 200g Margarine, 200g Zucker, 200g Mehl, vier Eier, ein Päckchen Backpulver

Für den Guss: Pudding von einem Liter Milch, vier Becher Schmand, zwei Dosen Aprikosen, halber Liter klarer Tortenguss

Zubereitung:

Teig: Alles zu einem glatten Teig verrühren und auf ein großes Backblech streichen. Bei 200 Grad Umluft 15 - 20 Minuten backen

Guss: Den erkalteten Pudding mit vier Becher Schmand verrühren und auf den Kuchen streichen. Die abgetropften Aprikosen mit der Rundung nach oben auf dem Guss verteilen. Das Ganze nochmals bei 200 Grad ca. 15 Minuten backen. Tortenguss nach Anleitung zubereiten und über den erkalteten Kuchen gießen.

Deftiges Osterbrot (für Ungeübte) von Steffi Mayer, Wehingen

Zutaten: 200 ml Milch, halber Würfel Hefe, halber Teelöffel Zucker, 200g Weizenmehl, 200g Dinkelmehl, ein gestrichener Teelöffel Salz, 50g zimmerwarmes Butterschmalz, ein großer Bund gemischte Frühlingskräuter, ein Eigelb

Zubereitung: Die Milch lauwarm erhitzen. Die Hefe mit dem Zucker darin unter Rühren auflösen. Die beiden Mehlsorten, das Salz und das Butterschmalz dazugeben. Alles mit den Knethaken des Handrührgerätes so lange kneten, bis der Teig geschmeidig ist und sich vom Schüsselrand löst. Den Teig zugedeckt etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Die Kräuter waschen und mit einem Küchentuch gut trocknen. Sehr fein hacken. Die Kastenform einfetten und mit Mehl ausstäuben. Den Teig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche legen und die Kräuter hineinkneten. Etwas Teig zur Seite nehmen und halben Zentimeter dick ausrollen. Kleine Häschen ausstechen. Den übrigen Teig zu einem länglichen Laib formen und in die vorbereitete Form legen. Die Oberfläche mit dem verquirlten Eigelb bestreichen und die ausgestochenen Hasen al Verzierung auflegen und einstreichen. Das Brot nochmals etwa 30 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Das Osterbrot in etwa 45 Minuten goldbraun backen.