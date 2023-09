Der Backyard Ultra ist eine extreme Form des Langstreckenlaufs und hat in Tuttlingen am Wochenende den rund 60 Läuferinnen und Läufern alles abverlangt ‐ nur einer hätte noch weiterlaufen können. Andreas Hilt. Er lief schließlich die 27. Runde allein und ließ sich als Sieger der zweiten Auflage des Backyard Ultra in Tuttlingen feiern. Organisiert wurde der Lauf von den Tuttlinger Sportfreunden.

Er ist einfach nicht müde zu bekommen. Durch die Nacht hindurch von Samstag auf Sonntag lieferte sich Andreas Hilt von der LG Ultralauf mit Oliver Meyer (Baumarbeiten Tuttlingen) ein spannendes Duell. Sie waren die letzten zwei verbliebenden von einst knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ute Schneck vom TV Spaichingen ist die erfolgreichste Frau. (Foto: Simon Schneider )

Wer gibt auf? Wer schafft noch eine weitere Runde? Nur eines war sicher: Beim Backyard Ultra beginnt jede Runde mit einer Länge von 6,706 Kilometern genau 60 Minuten nach dem Start der vorherigen Runde.

Außerdem muss jede Runde innerhalb dieser 60 Minuten abgeschlossen und beim Ertönen einer Glocke wieder losgelaufen werden. Sieger wird derjenige, der nur noch allein eine letzte vollständige Runde absolviert ‐ am Sonntag war das der 47-Jährige aus Ummendorf bei Biberach.

Tiefpunkt zwischen Runde 10 und 15

„Zwischen der zehnten und 15 Runde hatte ich einen kleinen Tiefpunkt mit meinen Muskeln. Aber das hat sich wiedergegeben. Je länger der Wettkampf ging, desto besser wurde es“, sagte Andreas Hilt und fügte hinzu: „Wir fallen die ersten zehn Runden am schwersten, weil man im langsamen Wohlfühltempo läuft und es nicht anstrengend ist. Außerdem geht die Zeit nicht wirklich rum, und man weiß, dass es erst der Anfang ist.“

Erst in den Abendstunden sei es bei ihm „herausfordernder“ geworden. In Dominic Hensler sah er zunächst einen Hauptkonkurrenten, da er auf dem Papier mit vielen Backyard-Teilnehmen und mehr deutlich überlegen war. Dieser hatte aber kurzfristig Magenprobleme bekommen und stieg nach 16 Runden als Dritter aus.

Danach lieferte er sich nur noch mit Oliver Meyer ein Duell ‐ und das ging die ganze Nacht hindurch. „Ich kannte ihn nicht, und er war schon sehr zäh. Er war anfangs immer vor mir. Ab nachts um 4 Uhr allerdings kam ich vor ihm ins Ziel. Das ist zwar bei einem Backyard nicht relevant, aber da habe ich gemerkt, dass er wohl zu kämpfen hat. Er ließ sich aber nichts anmerken. Das gab mir aber die Hoffnung, dass ich es packen könnte“, betonte Hilt, der schon die Premiere im vergangenen Jahr gewann.

Da war noch ein Puffer

Er sollte mit seiner Vermutung recht behalten, denn Meyer gab nach 26 Runden auf. Ganz anders Andreas Hilt: „Ich war zu keiner Zeit kurz vor dem Aufgeben und habe auch nie daran gedacht. Ich habe nie länger als 45 Minuten gebraucht für die 6,7 Kilometer und wusste, dass ich bis zur nächsten vollen Stunde noch Puffer hatte. Zur Not hätte ich langsamer laufen können, wohlwissen, dass auch die Pause kürzer gewesen wäre. Vielmehr hatte ich Angst, dass etwa orthopädische Probleme dazwischenkommen.“

Thema Schlaf war bedeutend

Meist hatte er sogar rund 20 Minuten Pause. In den ersten Stunden sei er eher mit der Verpflegung beschäftigt gewesen und mit „vorbeugendem Dehnen“. In der Nacht wurde das Thema Schlaf immer bedeutender für ihn. Er schaffte es, fünf bis zehn Minuten zu dösen.

Hilt lief eine letzte Runde allein und gewann den zweiten Backyard Ultra in Tuttlingen. „Auf der einen Seite war es eine Erleichterung, auf der anderen Seite hätte ich gerne noch ein paar Runden gemacht, um die 30 voll zu bekommen. Es war jetzt mein insgesamt dritter Backyard Ultra und mit Abstand der längste und erfolgreichste“, betonte er.

Bekannte Läuferin gewinnt

Nachdem Raikhan Maldybaeva bei den Frauen nach zehn Runden aufgab, musste Ute Schneck vom TV Spaichingen nur noch eine Runde dranhängen, um die Frauenwertung zu gewinnen. Die 59-Jährige ist in der Region eine bekannte Läuferin und war schon für die Premiere angemeldet, verletzte sich allerdings kurzfristig. „Dass es nun so gut läuft beim Backyard und sich so gut anfühlt habe ich nicht erwartet. Die Pausen und die tolle Verpflegung haben mir immer wieder neue Kraft gegeben“, sagte Schneck.

Eine Taktik hatte sie nicht. Aber: „Ich habe nach ein paar Runden gemerkt, dass mir das Gehen zwischendurch nicht so guttut. Ich habe mich dann schwerer getan, wieder in den Lauf zu kommen“, betonte die Spaichingerin, die zugibt: „Ich war froh, dass Raikhan Maldybaeva ausgestiegen ist, weil es mir gereicht hat. Ich hätte aber noch eine oder zwei Runden mehr laufen können.“