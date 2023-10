Jedes Jahr nach den Berufsabschluss- und Gesellenprüfungen ehrt das Deutsche Handwerk in der dreistufigen Meisterschaft DMH („Deutsche Meisterschaft im Handwerk ‐ German Craft Skills“) die besten Junghandwerkerinnen und Junghandwerker des aktuellen Ausbildungsjahres. Nun stehen die Siegerinnen und Sieger auf Kammerebene im Bezirk der Handwerkskammer Konstanz in 40 Berufen fest.

Aus dem Kreis Tuttlingen waren diese Junghandwerker erfolgreich:

Chirurgiemechaniker Simon Briel, der bei Karl Storz Endoskope in Tuttlingen arbeitet. Markus Mahalek aus Spaichingen als Elektroniker in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik bei Hans Strom Elektrotechnik in Spaichingen (1. Platz). Schornsteinfeger Felix Faißt bei Martin Bausch, Immendingen. Straßenbauer Jonas Springer, Storz Verkehrswegebau Tuttlingen. Zweiradmechatroniker in der Fachrichtung Fahrradtechnik, Andre Geser, der beim Zweirad-Center Nerz in Tuttlingen arbeitet.

Ein Großteil der Besten wurde anhand ihrer praktischen Abschlussnoten ermittelt. In vier Berufen mussten sich die Teilnehmenden allerdings echten Wettbewerben stellen und Arbeitsproben nach klaren Vorgaben abliefern.

So überzeugte Nachwuchskonditorin Emilie Hilsenbeck vom Café Josef Hilsenbeck in Villingen-Schwenningen die Jury mit ihren Kreationen zum Thema Kontraste. Florian Dorer vom Holzbaubetrieb Faller in Furtwangen wurde Sieger bei den Zimmerern, deren Aufgabe der Bau eines Pultdachs mit Dreiecksgaube war. Beide Wettbewerbe wurden in der Bildungsakademie Rottweil durchgeführt.

Bei den in der Waldshuter Bildungsakademie stattfindenden Wettbewerben der Elektroniker in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik und der Schreiner siegten zum einen Markus Mahalek von der Hans Strom Elektrotechnik in Spaichingen und Sandra Ohnmacht von der Schreinerei Georg-Achim Aberle in St. Georgen.

„Wir gratulieren unseren Kammersiegern und ihren Ausbildungsbetrieben ganz herzlich zu ihren Glanzleistungen. Sie sind wichtige Vorbilder ihres Fachs und zeigen eindrucksvoll, was im Handwerk alles möglich ist“, so Handwerkskammerpräsident Werner Rottler.

Allein in diesem Jahr haben bereits über 1600 junge Menschen eine Ausbildung im Handwerk begonnen ‐ mit hervorragenden Berufsaussichten, wie Werner Rottler betont.

„Ich bin mir sicher, dass die deutschen Meisterschaften im Handwerk ein toller Anreiz für die Auszubildenden sind, am Ball zu bleiben und sich im Handwerk weiterzuentwickeln. Handwerk braucht solche motivierten jungen Menschen, die die Qualität handwerklicher Produkte und Dienstleistungen auch in Zukunft sicherstellen“, so der Kammerpräsident.

Die siegreichen Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker können sich nun auf Landes- und ‐ im Falle eines ersten Platzes ‐ auch auf Bundesebene der Fachkonkurrenz stellen.