Im Tuttlinger Rathaus machen die Mitarbeiter ab Januar Yoga in der Mittagspause. Auch OB Beck zeigt Interesse daran. Und im Finanzamt ist dienstags Pilates samt Rückenfit im Angebot. So kommt man in den Behörden endlich auch mal ins Schwitzen, könnte man scherzen. Aber so abwegig, wie man auf den ersten Blick meinen könnte, ist das gar nicht.

Viele sind am Anschlag

Nein, ums Niedermachen von Berufsgruppen geht es hier nicht. Im Gegenteil: Viele Ämter und Behörden sind am Anschlag, denn Personal fehlt oder Stellen können aus finanziellen Gründen nicht besetzt werden. Umso wichtiger, dass die Verantwortlichen die Gesundheit der Angestellten im Blick behalten.

So hat sich die Gemeindeverwaltung Neuhausen ob Eck im Rahmen ihrer Jahreszusammenkunft Mitte November zwei Vertreter der Volkshochschule eingeladen, die zum Thema Resilienz sprachen. Resilienz, das bedeutet psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.

Das war durchaus lustig

„Das war sehr gut“, sagt Bürgermeisterin Marina Jung dazu. Kombiniert mit einem Spiel konnten sich mehrere Teams ausprobieren. „Das hat ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl ausgelöst“, zudem sei viel gelacht worden.

Die Gemeindeverwaltung beschäftigt mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter. Auch um sich als kleine Gemeinde bei der Suche nach neuen Mitarbeitern zu positionieren und um bereits angestellte Mitarbeiter zu halten, würden solche Themen immer mehr in den Vordergrund rücken.

Tut’s denn weh?

Ob es Muskelkater gibt, wird sich erst noch zeigen, meint Melanie Kamm. Am Dienstag vor Weihnachten war die Leiterin des Tuttlinger Finanzamts das erste Mal bei Pilates und Rückenfit dabei. „Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe doch einiges Neues gelernt“, meint sie. Und ja, es sei doch herausfordernder gewesen, als gedacht. „Ich werde auf jeden Fall dran bleiben“, so Kann..Um die 20 Mitarbeiter machen insgesamt mit, wenn im großen Sitzungssaal des Finanzamts die Tische beiseite gerückt und die Gymnastikmatten ausgerollt werden.

45 Minuten lang wird dann für 15 Euro Eigenanteil gemeinsam geschwitzt und im besten Fall ein Ausgleich zur überwiegend sitzenden Tätigkeit hergestellt. „Ich finde es gut, wenn man die eigenen Verhaltensweisen kritisch hinterfragen kann und man gezeigt bekommt, wie man sich richtig bewegt“, meint die Leiterin des Finanzamts.

Alles ist genauestens beschrieben

Mitarbeiter eines Gesundheitszirkels kümmern sich um das Anleiern von Aktionen und Angeboten. Oberstes Ziel dabei ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Erkrankung reduziert wird. Kann: „Die Kurse müssen wissenschaftlich nachweisbar zu einer Veränderung der Verhaltensweise führen und langfristig sein.“ Ein ganzer Ordner umfasst die Vorgaben, die das Finanzministerium dafür zusammengestellt hat. Aber das ist eine andere Geschichte.

Bei der Stadt ist man ziemlich sportlich unterwegs

Badminton, Fußball, ein Lauftreff und Tischtennis - all das sind Betriebssportangebote der Tuttlinger Stadtverwaltung. Ab 9. Januar kommt noch ein weiteres dazu: Yoga in der Mittagspause, von 12.15 bis 13 Uhr im Dachgeschoss des Rathauses.

33 Anmeldungen für den Yoga-Kurs sind bereits eingegangen, und ja, Oberbürgermeister Michael Beck habe selbst Interesse daran. „Wenn sich eine Teilnahme mit seinem Terminkalender vereinbaren lässt“, so Stadtsprecher Arno Specht.

das Angebot ist eingeschlafen

Schon vor einigen Jahren gab es ein solches Angebot, das Interesse daran schlief nach einiger Zeit aber wieder ein. Beim Gesundheitstag im Oktober war wieder ein Yogakurs im Programm, der sehr gut angenommen wurde. Also wurde unter den Kollegen abgefragt, wer an einem festen Angebot Interesse hätte. Specht: „Und nach den positiven Rückmeldungen wurde der Kurs organisiert.“

Ob weitere solche Angebote folgen, werde sich zeigen, zumal die Stadt ja bereits etliche Sportangebote habe.

Gleich mehrere Angebote im neuen Jahr

Die Gemeindeverwaltung Neuhausen ob Eck hat für das Jahr 2024 einen Fortbildungskatalog aufgestellt, darunter sind unter anderem Themen wie Führungskräfteseminare, Teamgefühl stärken, Konfliktwesen, auch ein Erste-Hilfe-Kurs. Anmeldungen können ab Januar abgegeben werden. „Wir schauen, welche Dinge interessant sind und welche weniger“, sagt die Bürgermeisterin dazu. Und das Finanzamt hat einen Adventskalender per Mail im Angebot, der täglich neue Übungen mit dem Terra-Band aufzeigt. Die Bänder kann man beim Gesundheitszirkel ausleihen.

Gesünder als Schokolade ist es allemal.