Noch 33 Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Woher ich das so genau weiß? Weil meine Tochter mich täglich danach fragt.

Ginge es nach ihr, hätten wir vor zwei Wochen schon sämtliche Sterne und Lichterketten unseres Weihnachts-Deko-Arsenals aufgehängt und am Wochenende den Baum gekauft. Sie hat Angst, irgendetwas zu verpassen und gleichzeitig kann ihr die Zeit nicht schnell genug vorbeigehen.

Das sehe ich ganz anders. Ginge es nach mir, könnte sich die Zeit ruhig ein bisschen Zeit lassen. Nicht so wie früher in zähen Mathestunden. Mehr so absolut betrachtet. Denn wenn ich auf die Jahreszahl schaue, wird mir bewusst, dass ich in diesem Jahrtausend schon länger lebe als im vorherigen. Hilfe!

Also, was stimmt nicht mit der Zeit? Darauf hatte meine Tochter dann auch eine Antwort. Passenderweise, als wir mal wieder spät für den Bus dran waren: „Die Zeit macht Urlaub, Mama. Die liegt gerade in Frankreich am Meer.“ Das erklärt allerdings einiges.