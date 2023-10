In den vergangenen Wochen hat es in Tuttlingen wieder mehrere Schließungen und Neueröffnungen gegeben ‐ einige stehen auch kurz davor.

Automaten-Geschäft öffnet in Tuttlingen

In einem Geschäft in der Unteren Vorstadt blitzt es seit neuestem. Das Automatengeschäft „Global Bites“ fällt vor allem durch eine imitierte Wolkendecke mit bunten Blitzen auf. Erst im September hat Osman Yigitbay das Geschäft ‐ zusammen mit zwei weiteren Standorten in Reutlingen und Radolfzell ‐ eröffnet.

In den ehemaligen Räumlichkeiten des Restaurants Baba’s Kitchen stehen nun mehrere Automaten. „Gefüllt mit Snacks und Getränken aus der ganzen Welt“, sagt der Geschäftsführer. Beispielsweise die „Hot pickle“, eine schwarfe, große Essiggurke, die es vor allem in den USA zu kaufen gibt.

Das Geschäft hat sieben Tage die Woche geöffnet ‐ von 6 bis 24 Uhr. „Wir haben die Öffnungszeiten mit Absicht so gelegt, dass Leute auch vorbei kommen können, wenn die regulären Geschäfte noch geschlossen haben“, sagt Yigitbay. Mit dem Design geht der 28-Jährige mit der Zeit. „Wir wollten was Ausgefallenes, Modernes und Besonderes“, sagt er.

Aspara Imbiss macht nach sechs Monaten wieder dicht

Ein ganz anderes Bild zeichnet sich hingegen in der Wilhelmstraße. Kaum geöffnet, schließt der Aspara Imbiss nach einem halben Jahr wieder. „Liebe Gäste, Wegen Geschäftsaufgabe haben wir ab dem 18.09.2023 geschlossen“ heißt es auf einem Zettel, der seit einigen Wochen im Schaufenster hängt.

Hobby Creativ schließt nach Jahrzehnten in Tuttlingen

Bleiben wir in der Wilhelmstraße. Dort schließt nach mehr als 50 Jahren ein Traditionsgeschäft: Das Bastelgeschäft Hobby Creativ macht zu. Mehr als 30 Jahre hatten es Marco und Ute Raible geführt. Im Familienbesitz ist es allerdings schon länger. „Wir haben das Geschäft 1990 von meinen Schwiegereltern übernommen“, sagt Geschäftsführer Marco Raible.

Wegen der Schließung gibt es in dem Bastelladen aktuell auch einen großen Räumungsverkauft. Warum das Geschäft schließt? „Ich bin nun in meinem 65. Lebensjahr und gehe in den Ruhestand“, sagt der Geschäftsführer.

Geheimratsecke erweitert sich

Auch bei dem Friseurgeschäft „Geheimratsecke“ tut sich etwas. „Wir erweitern“, sagt Geschäftsführerin Patrizia Jochum. Schon bald will sie in Tuttlingen ein weiteres Geschäft eröffnen. Das Besondere: „Es wird der erste blonde Salon in Tuttlingen“, sagt sie.

Die Geheimratsecke stehe schon immer für Spezialisierungen und in dem neuen Geschäft wollen sich sie und ihr Team vor allem auf Blondierungen und Balayage ‐ eine Färbetechnik, bei der einzelne Haarsträhnen in einer Fege-Bewegung mit unterschiedlichen Nuancen bepinselt werden – fokussieren. „Natürlich bedienen wir auch andere Nischen. Das Augenmerk liegt allerdings darauf“, erzählt die Geschäftsführerin.

Wo genau das neue Geschäft eröffnen soll, verrät sie aktuell aber noch nicht. Denn: „Wir haben schon die passenden Räumlichkeiten im Blick, allerdings ist der Mietvertrag noch nicht unterschrieben.“