Ab 22 Uhr gilt: langsam fahren. Seit 2017 ist in der Stockacher Straße, einer der Hauptachsen der Stadt, die Geschwindigkeit nachts auf Tempo 30 gesenkt worden. Längst nicht alle halten sich daran, finden einige Anwohner. Und es gibt noch andere Probleme.

Wenn der Auspuff knallt

Ulrike Bucher nennt sie „Spaßfahrer“: Meistens sind es Männer, die mit ihren aufgemotzten Autos als Zeitvertreib durch die Straße fahren und die Auspuffanlage knallen lassen. „Das ist richtig schlimm“, findet sie.

Insgesamt sei die Zahl der Raser, die durch die Straße brettern, wieder mehr geworden. Das belegt dieses Beispiel: Beim „Blitzermarathon“ der Polizei im April erfasste das Messgerät ein Auto in der Stockacher Straße, das mehr als 30 Stundenkilometer zu schnell war. Allerdings in der Zone, in der bereits wieder 50 km/h gelten.

Wer langsam fährt, wird überholt

Auch Ulrike Bucher wohnt im Bereich stadtauswärts, in dem das nächtliche Tempolimit nicht mehr gilt. Nur im vorderen Drittel bis zur Einmündung Alexanderstraße.

„Bei mir geben die schon richtig Gas“, sagt sie zum Verhalten vieler Autofahrer. Und auch das hat sie schon erlebt: Leute, die sich tagsüber an 50 km/h und nachts im reduzierten Bereich an 30 halten, werden von anderen überholt.

„Hier ist eine schlechte Wohn- und Lebensqualität“, findet sie als Anwohnerin. Sie war es, die über Jahre hinweg nicht locker gelassen hat in Sachen Geschwindigkeitsbeschränkung, sich an den OB und den Gemeinderat gewandt hat. Bis sie dann tatsächlich kam.

Anfangs hätten die Schilder „30, Lärmschutz, 22 bis 6 Uhr“ was gebracht. Zumal der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) regelmäßig kontrolliert habe. Mittlerweile aber sei ab 22.30 Uhr ein Mordsverkehr.

Berechnungen sind am Laufen

Wilhelm und Jutta Hendl, die im Tempo-30-Bereich wohnen, sehen das genauso „Viele rasen durch wie die Blöden“, meint Jutta Hendl. Dazu komme die laute Musik, die aus vielen Fahrzeugen dröhne.

„Und die Kupplungsgetriebe lassen sie krachen, sodass wir fast aus dem Bett fallen“, ergänzt ihr Mann. „Wir sind so belastet hier, das ist ein Wahnsinn“, meint das Ehepaar. Ihr Wunsch: Tempo 30 ganztags und mehr Kontrollen.

Für Ausdehnung braucht es rechtliche Grundlage

Grundlage des Tempolimits sei gewesen, die Lärmbelästigung zu mindern, die die Anwohner in der Nacht erdulden mussten. „Hier schafft Tempo 30 wirksam Abhilfe“, so Stadtsprecher Arno Specht, der ergänzt, dass die Einführung aus städtischer Sicht ein Erfolg ist.

Generell gelte in Städten Tempo 50, Kommunen müssen gut begründen können, warum man auf 30 reduziert. In klassischen Wohngebieten und Tempo-30-Zonen sei das kein Problem, bei Hauptstraßen wie der Stockacher Straße sehr wohl.

Die Tatsache, dass das Tempolimit nur bis zur Alexanderstraße gilt, sei eine Konsequenz aus dem Lärmaktionsplan, der nur für diesen Bereich größere Verkehrsbelastungen festgestellt habe. Specht: „Ohne eine solche Begründung können wir Tempo 30 nicht anordnen.“

Aktuelle Verkehrszahlen liegen bald vor

Ob die Geschwindigkeitsreduzierung ausgeweitet wird, wie viele Anwohner hoffen, hängt also davon ab, zu welchen Werten der nächste Lärmaktionsplan kommt. Der wird derzeit überarbeitet und dabei vor allem die aktualisierten Verkehrszahlen berücksichtigt.

Ob die Veränderungen so gravierend sind, dass sich eine Ausweitung von Tempo 30 nachts auch rechtlich begründen lässt, lasse sich momentan noch nicht sagen.

Für Kinder und Radfahrer gefährlich

Ulrike Bucher sieht nach wie vor einen riesigen Handlungsbedarf.„Für Familien mit Kindern finde ich es abartig gefährlich“, sagt sie. Und sie als Radfahrerin ‐ ein Auto hat sie nicht ‐ traue sich kaum, entlang der Stockacher Straße zu fahren. Also radelt sie vor zur Sparkassen-Filiale nach rechts in die Liptinger Straße und dann weiter. Denn: „Die Stockacher Straße ist breit, da wird gerast.“

Wenn schon 30 nicht ausgeweitet werden kann, „wie wäre es dann mit einem Kompromiss und Tempo 40?“, ist ihr Vorschlag. Und gerne mit Geschwindigkeitskontrollen. Die Stockacher Straße werde schon jetzt regelmäßig überwacht, teilt Arno Specht mit. Und zwar in beiden km/h-Bereichen: 30 wie 50.

Krawallmacher im Visier?

Ein Anwohner, der namentlich nicht in die Zeitung will, hofft, dass die Polizei „die Krawallmacher mit ihren lauten Anlagen“ unter Kontrolle bekommt. „Drei bis vier fallen extrem auf“, sagt er.

Die Antwort der Polizei macht da wenig Hoffnung, denn „Kontrollen bezüglich der Lautstärke bei Fahrzeugen werden von der Polizei nicht an vorbeifahrenden Fahrzeugen gemessen“, so Nicole Minge von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz.

Die Polizeireviere haben kein solches Messgerät. Lediglich die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil verfügt über Schallpegelmessgeräte, die bei gezielten Kontrollen oder dem Verdacht während einer Kontrolle zur Lautstärkebestimmung eingesetzt werden.

Bliebe die Möglichkeit mobiler Lautstärkeanzeigetafeln, wie sie Rottweil hat. Analog denen zur Geschwindigkeitsanzeige. Ob sich die „Spaßfahrer“ aber dadurch beeindrucken lassen? Wohl kaum. Vielleicht sehen sie es ja als Ansporn, noch mehr aufzudrehen, befürchtet ein Anwohner der Stockacher Straße.