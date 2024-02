Bei Nils Tanneberger kommt gerade einiges zusammen: Am Montag wurde er als neuer Stadtrat im Tuttlinger Gemeinderat vereidigt, zudem steht die Geburt seines Sohnes unmittelbar bevor. Am 2. Februar ist der Kaiserschnitt-Termin.

Mehrere Ausbildungen gemacht

Trotz dieser Umstände wirkt der 34-Jährige ausgesprochen gelassen. Das mag an seinem Beruf liegen. Der frisch gebackene CDU-Stadtrat, der für den verstorbenen Rainer Buggle nachrückte, hat nach einer Ausbildung im kaufmännischen Bereich eine weitere Lehre gemacht und ist jetzt Fachpfleger für Anästhesie im Klinikum Tuttlingen.

Bereitschaft gehört dazu

Dabei ist er von der Versorgung von Neugeborenen und Müttern bei einem Kaiserschnitt über die Narkose bei den Operationen bis hin zu den Notfällen und Wiederbelebungen im Klinikum im Team mit den Ärzten auf Augenhöhe tätig, wie er sagt. 24-Stunden-Bereitschaften mehrmals im Monat gehören zum Job dazu.

Nils Tanneberger wurde in Tuttlingen geboren und ist im Landkreis aufgewachsen. Stationen nach der Scheidung der Eltern waren Wurmlingen und Balgheim, mittlerweile lebt er seit 2013 wieder in seiner Geburtsstadt.

Ich bin komplett in Frauenhand. Nils Tanneberger

Er ist CDU-Mitglied, auch im Vorstand des Stadtverbands tätig, und nach wie vor in der Jungen Union. Tanneberger: „Es war klar, dass ich 2019 für den Gemeinderat kandidieren würde.“

Im Juni stellt er sich wieder zur Wahl

Mehr als 3000 Stimmen hat er damals bekommen, damit hat er den Einzug ins Gremium nur knapp verpasst. Dennoch sieht er das als Erfolg an, der ihn durchaus überrascht habe, wie er sagt. Nun steht die erneute Kandidatur an, im Juni sind wieder Kommunalwahlen. Er hofft, dass er etwas länger im Amt sein darf. Dafür muss er diesmal direkt gewählt werden. Auch für den Kreistag tritt er an.

Bald zu sechst

Nils Tanneberger und seine Frau Nadja leben in einer Patchworkfamilie. Er hat aus einer früheren Beziehung eine zwölfjährige Tochter, die hauptsächlich bei der Mutter lebt. Seine Frau brachte zwei Mädchen mit in die Ehe, sieben und zehn Jahre alt. „Ich bin komplett in Frauenhand“, sagt er und schmunzelt dabei. Denn auch Hund Mila ist weiblich. Unterstützung erhofft er sich künftig von seinem Sohn, der diese Woche auf die Welt kommen soll.

Noch nie zuvor im Gemeinderat gewesen

Die Gemeinderatssitzung am Montag war für Tanneberger totales Neuland, auch als Zuhörer war er bislang nicht im Ratssaal gewesen.

Die Themen, die ihm besonders am Herzen liegen, sind Familie und alles, was daraus resultiert, wie Kita, Kindergarten und Schule. Tuttlingen will er als weiterhin attraktive Stadt mitgestalten, für Familien wie für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und das Thema Gesundheit ist ihm wichtig. „Für Jung bis Alt eine gute Versorgung sicherzustellen“, bekennt er.

Teufel nochmal

Seine Frau und die Kinder sind bei den Zimmerer-Teufeln aktiv. Auch er ist mittlerweile eingetreten, am Wochenende war er bei seinem ersten Umzug in Gottmadingen dabei. Im Tuttlinger Schützenverein ist er Mitglied, ebenso gibt er Erste-Hilfe-Kurse beim Roten Kreuz. Auch Erste Hilfe am Kind.