Auch am kommenden Wochenende ist in Tuttlingen und Umgebung wieder einiges geboten. Ein kleiner Überblick, was man alles unternehmen kann, bevor die Silvesterraketen in den Himmel steigen und das alte Jahr verabschieden.

Winterführung mit der Grenzgängerin

Wann: Samstag, 30. Dezember, um 16.30 Uhr

Eintritt: 14 Euro inklusive Heißgetränk

Wo: Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung/ Bestätigung mitgeteilt

Mit einem Augenzwinkern erzählt SIbylle Laufer in ihrer Rolle als Mariele, der Grenzgängerin, über zweifelhafte Raunachtsbräuche, aber auch über die Zeit vor mehr als 150 Jahren in Tuttlingen. Darüber wie sich Bräuche schon damals vermischt und die Bewohner Weihnachten vielleicht erlebt haben.

In einer humorigen Führung kann man sich neben der Suche nach Fridolin auch der „Zeit zwischen den Jahren“ nachforschen, mit fragwürdigen Raunachtsbräuchen, Wintergschichtle, Brauchtum und Sagen aus nah und fern von Tuttlingen.

Wer hat, darf eine eigene Laterne mitbringen. Anmeldung über 0157/84147176 oder [email protected]

Die klingende Bergweihnacht

Wann: Samstag, 30. Dezember, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Eintritt: Ab 43,90 Euro

Wo: Stadthalle Tuttlingen, Großer Saal

Wenn der Weihnachtsstress abgefallen ist, findet in der Tuttlinger Stadthalle traditionell die Klingende Bergweihnacht statt. Dabei treffen sich die Granden aus Schlager und Volksmusik und sorgen gemeinsam für einen unvergesslichen Abend. Mit dabei sind wieder viele Stars der Szene: Patrick Lindner, Alexandra Hofmann, Geri der Klostertaler und Nadin.

Zurück in die 90er und die 2000er

Wann: Samstag, 30. Dezember, ab 21 Uhr

Wo: Holzwurm Schura

„Back to the 90’s vs 2000er Party“ - Wer die letzten Jahrzehnte musikalisch noch einmal erleben möchte, der ist am kommenden Samstag im Holzwurm in Schura genau richtig. Los geht’s um 21 Uhr, für gute Stimmung sorgt dabei DJ Wawanix.

Bärschs kleine Bühne

Wann: Sonntag, 31. Dezember, um 20 Uhr

Eintritt: 17 Euro

Wo: Altes Rat-und Schulhaus Trossingen, Kirchstr. 25

Mit ihrem Programm „Das kann ja heiter werden“ präsentiert Bärschs kleine Bühne einen komödiantischen Jahresausklang am Silvesterabend. Das Publikum erwartet ein bunter Mix aus Sketchen, Gedichten, Anekdoten und Sprüchen. Bei den Sprachbeiträgen überwiegen bekannte und weniger bekannte Gedichte und Sprüche von Heinz Erhardt.

Musikalisch umrahmt wird der Abend mit Liedern von Franz Grothe. Im Anschluss können die Theaterbesucher, die es möchten, die letzten Stunden des Jahres 2023 gemeinsam mit den Darstellern bei einem kalten Buffet verbringen.