Das Singener Theater Pralka führt dieses Jahr „Das Hotel zu den zwei Welten“, am Freitag, 13. Oktober, im Kulturhaus im Bürgerpark, Tuttlingen auf.

Unter der Regie von Ulrich Trommsdorff wird ein tiefsinniges, modern inszeniertes Stück aufgeführt. In einem Hotel zwischen Leben und Tod, in das die Seelen aller Komapatienten kommen, treffen sich Personen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Meinungen. Im Hotel zu den zwei Welten sind die Hotelgäste von ihren physischen Schmerzen, die ihre Körper gerade erleiden, befreit und müssen so entweder auf den Erfolg der Ärzte oder deren Misserfolg warten. Je nachdem fahren die Gäste mit einem Aufzug, dem einzigen Ausgang des Hotels, entweder wieder zurück auf die Erde ins Leben, oder hoch in den Himmel, in den Tod. Theater steht hier als krisenhaftes Gespräch über Freiheiten des Lebens, das Mysterium des Todes, über die Gelassenheit, Unausweichliches zu akzeptieren, und auch ein Stück über die Liebe. Hôtel des deux Mondes ist ein Theaterstück des renommierten französischen Autors Éric-Emmanuel Schmitt.

Die Vorführung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg und bei der Ticketbox Tuttlinger Hallen.