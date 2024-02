Aber nicht nur die Promis trauen sich in völlig identischen Jacken und Jogginganzügen nach draußen. Auch bei Normalos sieht man es immer wieder. Und in den seltensten Fällen will man zum Nachmachen anregen.

So ist ein mir bekanntes Ehepaar im Winter regelmäßig mit den gleiche gelben Warnwesten in XXL unterwegs, wenn sie ihren Hund spazieren führen. Sieht nicht nur dämlich aus, sondern ist in unserem Kaff auch völlig überflüssig. Fehlen nur die passenden Stirnlampen.

Und auch den ganzen ambitionierten Mamis, die ihren Kindern grundsätzlich die gleichen Hosen nähen oder Jacken kaufen, möchte ich sagen: Lasst doch den Quatsch, das sind Individuen!

Was anderes ist es natürlich, wenn man an Fasnet mit einem originellen Gruppenkostüm unterwegs ist. Oder wenn sich meine beiden Mädels und ich den gleichen Einhorn-Jumpsuit für Zuhause kaufen. Männer werden dabei übrigens diskriminiert. Für meinen Mann gab es keinen Regenbogen-Einteiler. Unverschämt.