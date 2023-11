Nein. Die Zusagen des Bundes für die Haushalte der Kommunen im Jahr 2023 und auch in 2024 entfalten keine Wirksamkeit. Die Pauschale, die letztlich eine Umsatzsteuerverteilungssumme gegenüber den Ländern darstellt, wird erst 2025 abgerechnet.

Die Kostenzuständigkeit für Asylsuchende während des Asylverfahrens liegt nach wie vor primär bei den Ländern und den Kommunen. Die Landkreise in Baden-Württemberg, die für die vorläufige Unterbringung der Menschen in Gemeinschaftsunterkünften während des laufenden Asylverfahrens zuständig sind, erhalten pro aufgenommenem Asylsuchenden 15.506 Euro vom Land. Im Regelfall ist die Pauschale für einen durchschnittlichen 18-monatigen Aufenthalt konzipiert. Da sich jedoch die Asylverfahren mit steigenden Asylantrags- und Zugangszahlen in die Länge ziehen und damit die Pauschale nicht ausreicht, kommt einer anschließenden Spitzabrechnung mit dem Land für die Deckung der tatsächlich angefallenen Kosten eine maßgebliche Rolle zu.