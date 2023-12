Besucher, Ärzte und Pflegepersonal kommen nur in voller Schutzmontur in die Zimmer: mit FFP2-Maske, Einmalkittel, Haarhaube und Handschuhe. Mit Corona infizierte Patienten werden im Klinikum Tuttlingen auf den jeweiligen Stationen isoliert. Dabei stellt die Krankenhaus-Leitung eine Steigerung dieser Patienten fest.

Tests fragen mehrere Erkrankungen ab

Seit Oktober ist der Anstieg bemerkbar, so Aline Auer, Pressesprecherin des Klinikums. „Der Gipfel war im November“, fügt sie an. Dabei ähnelt Corona in seiner Symptomatik anderen Erkältungskrankheiten und auch der Grippe.

Stationäre Patienten, die auffällige Erkältungssymptome zeigen, werden im Haus deshalb gleich auf mehrere Erreger getestet - „häufig deuten die Tests dabei auch auf Corona hin“, heißt es aus dem Klinikum.

Das kann sich stündlich ändern

Kurz vor Weihnachten lag die Zahl infizierter Patienten im unteren zweistelligen Bereich. Insgesamt fasst die Klinik um die 300 Betten. Auf der Intensivstation musste kein Corona-Patient betreut werden. Allerdings sind diese Zahlen Momentaufnahmen und können sich stündlich ändern.

Corona - ja oder nein? Sicherheit liefert nur ein Test, und der ist schon seit Anfang des Jahres nicht mehr vorgeschrieben. Dennoch bleibt Corona eine meldepflichtige Erkrankung, wie das Landratsamt Tuttlingen mitteilt.

Die Zahlen steigen stetig an

„Wenn ein von einer Arztpraxis veranlasster PCR-Test positiv ist, muss die Arztpraxis die Corona-Infektion dem Gesundheitsamt melden“, erklärt Nadja Seibert, Referentin des Landrats.

Wir gehen aktuell davon aus, dass viele Menschen Träger von Coronaviren sind. Nadja Seibert

Waren es im September noch 47 positive Tests, so stiegen die Zahlen kontinuierlich an. Oktober: 74; November: 100, Dezember (bis einschließlich 20. Dezember): 145.

Klar ist aber auch: Da nur zufällig getestet wird, spiegelt das nicht das aktuelle Infektionsgeschehen wider. Und durch die Weihnachtstage gab es viele Zusammenkünfte von Menschen, nicht alle werden gesund gewesen sein.

Im Abwasser ist nichts mehr nachweisbar

Abwasseranalysen lassen einen guten Rückschluss darauf zu. Auch das Coronavirus SARS-CoV-2 lässt sich mittels PCR-Technik in der Kanalisation aufspüren.

Die Stadtentwässerung der Stadt Tuttlingen hat zu Hochzeiten der Pandemie dieses Monitoring durchgeführt und auch noch prophylaktisch danach. Doch das Labor habe nach einem allgemeinen Rückgang der Nachfrage das Angebot im Juli dieses Jahres eingestellt. Also gibt es über das Abwasser keine verlässlichen Daten mehr.

Wer krank ist, sollte das beachten

„Wir gehen aktuell davon aus, dass viele Menschen Träger von Coronaviren sind“, so Seibert, aber zeitgleich auch von Erregern wie Grippe oder RSV-Viren. Auffallend ist, dass im Tuttlinger Krankenhaus vor allem Menschen über 60 Jahren am Coronavirus erkrankt sind. Allerdings sei auch ein Großteil der Patienten in diesem Alter.

Was tun? Sämtliche Corona-Verordnungen sind ausgelaufen, Infizierte müssen nicht mehr zuhause bleiben oder andere Schutzmaßnahmen ergreifen.

„Wir empfehlen trotzdem, den Kontakt mit anderen Menschen ein paar Tage lang zu minimieren“, so Seibert. Wer krank ist und sich schlecht fühlt, sollte ohnehin das Bett hüten und sich vor anderen zurückziehen. Egal, ob er nun Covid, Grippe oder eine andere Erkrankung hat.

Besuch nur eingeschränkt

Das Krankenhaus legt es den Besuchern nahe, eine Maske zu tragen, wenn sie Erkältungssymptome haben, um ihre Angehörigen zu schützen. Das würden auch viele Mitarbeiter so halten.

Corona-erkrankte Patienten wiederum dürfen nur nach Absprache mit dem Stationspersonal Besuch empfangen.