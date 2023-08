Chaos an etlichen Altglascontainern im Kreis Tuttlingen: Flaschen und Gläser stehen in Massen auf oder neben den dafür vorgesehenen Behältern. Die gewohnte Abfuhr durch den Müllentsorger ist vergangene Woche komplett ausgefallen. Als Grund dafür nennt das Landratsamt Tuttlingen die Urlaubszeit und etliche Krankheitsfälle beim Entsorgungsunternehmen Remondis. Seit Montag soll es wieder normal laufen.

Das ist gefährlich

Gefährlich ist die Situation allemal, zum Beispiel bei den Unterflurcontainern im Bereich Neuhauser Straße/Finkenstraße, wo sich das Altglas nahe am Gehweg befindet.

Dabei wurden an einzelnen Containern — so auch an die in der Neuhauser Straße — die Info aufgehängt, dass die Container erst wieder ab 21. August geleert werden können. Ebenso ging die Push–Nachricht an rund 19 700 User der Abfall–App, verbunden mit der Bitte, kein Glas vor oder auf die Container zu stellen.

Jetzt muss erst mal aufgeräumt werden

Denn das verzögert das Prozedere. Die Flaschen und Gläser müssen gesondert aufgesammelt und entfernt werden, bevor der Container geleert werden kann, sagt Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamts. „Diese Zeit fehlt dann, um an einer anderen Stelle einen weiteren Container vollständig zu leeren.“

Immerhin gibt es 200 Glascontainer–Standorte im Kreis, die wöchentlich oder 14–tägig geleert werden.

Der aktuelle Zustand ist wenig erfreulich. Pressesprecher Arno Specht

„Der aktuelle Zustand ist wenig erfreulich“, sagt Pressesprecher Arno Specht zu dem Foto des Unterflur–Containers von Freitag. Doch daran sei in erster Linie das Nutzerverhalten schuld. „Um es drastischer auszudrücken: Die Unfähigkeit beziehungsweise der Unwille eines Teils der Bevölkerung, sich einer außergewöhnlichen Situation — in diesem Fall die reduzierten Leerungsintervalle — anzupassen.“ Gegen diese Mischung aus Ignoranz und Faulheit sei man leider machtlos.

Unterflurcontainer bewähren sich

Generell gebe es immer wieder Probleme bei Glascontainern. Das sei keine Besonderheit von Unterflurcontainern, im Gegenteil: In der Regel seien die sauberer, „zudem wird der Stadtraum nicht so negativ von den in der Regel eher unschönen Großcontainern beeinträchtigt“, teilt Specht mit.

Den ersten Unterflurcontainer im Bereich Neuhauser Straße hat die Stadt mit 45.000 Euro bezuschusst. Mittlerweile gibt es weitere im Gebiet In Thiergarten II und III, die die Stadt vollständig bezahlt hat.

Weitere Standorte sollen folgen, wenn es sich um städtebaulich und wohntechnisch besonders sensible Bereiche handelt.