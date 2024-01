Die CDU-Fraktion im Tuttlinger Gemeinderat ist wieder vollständig: Nils Tanneberger ist im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag feierlich eingesetzt worden. Damit folgt er auf Rainer Buggle, der Ende letzten Jahres verstorben ist.

„Er ist bereits seit Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, nur im Gemeinderat bislang noch nicht“, fasst Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck zusammen. Tanneberger ist 33 Jahre alt, arbeitet im anästhetischen Bereich des Klinikums, ist verheiratet, hat zwei Töchter - das dritte Kind ist unterwegs und: „Er ist bei der CDU-Fraktion sicherlich gut aufgehoben. Wir freuen uns trotz des traurigen Hintergrundes“, sagt Beck.

Denn Tanneberger übernimmt im Rat den Platz von Rainer Buggle, der im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten überraschend verstarb. „Er war 34 Jahre lang im Gremium, eine richtige Marke, ein Ur-Tuttlinger und hat sich immer für die Leute in der Stadt eingesetzt“, so der OB. Als Erinnerung brannte in der Mitte des Raatssals eine Kerze und auch ein Foto war aufgestellt.

Tanneberger war bereits im Jahr 2019 als Vertreter für die CDU-Fraktion gewählt worden und ist damals knapp an einem Sitz im Gemeinderat vorbeibeschlittert.