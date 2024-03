Im ehemaligen „Casino de Luxe“ in der Stockacher Straße stehen längst keine Automaten mehr. Nachdem das Gebäude nun längere Zeit leer gestanden hatte, tut sich seit Ende vergangenen Jahres wieder etwas. Konkret sollen dort 28 neue Wohnungen entstehen.

Gebäude entkernt

„Das Gebäude wurde komplett entkernt und wir arbeiten nun daran, die Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen zeitnah abzuschließen“, erläutert Gianluca Schick. Er ist Geschäftsführer der Firma Schick Vermögensverwaltung aus Grünwald, die das Projekt umsetzen will. „Derzeit befinden wir uns im fortgeschrittenen Stadium der Renovierungsarbeiten“, ergänzt er.

Ganz unterschiedliche Größen

Die Entkernungsarbeiten begannen bereits im November 2023. Die Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2025 geplant. „Wir bauen insgesamt 28 neue Wohnungen, alle zwischen 50 und 107 Quadratmeter groß“, erzählt der Geschäftsführer.

Gastronomie oder Einzelhandel seien in den Räumlichkeiten nicht geplant. „Das Gebäude wird ein reines Wohnhaus“, sagt Schick. Trotzdem haben es potenzielle Käufer nicht weit zur nächsten Einkaufsmöglichkeit. Denn schräg gegenüber entsteht in den kommenden Jahren der Drei-Kronen-Hof, wo neben Wohneinheiten auch Einzelhandel und Gastronomie einzieht.

Investitionssumme bleibt geheim

Tuttlingen an sich ist für das Unternehmen Schick kein neuer Standort. „Wir haben bereits viele Wohnhäuser in Tuttlingen revitalisiert“, so der Geschäftsführer. Das Hauptaugenmerk der Firma liegt vor allem auf der Privatisierung von Wohnbeständen.

Eine genaue Investitionssumme für das neue Projekt in der Stockacher Straße will das Unternehmen nicht nennen. Nur soviel: „Wir bewegen uns im mittleren siebenstelligen Bereich.“