Der Brief, sagt Bertram Stemmer, war für seine Gesundheit wichtig. Er musste sich die Dinge, die ihn täglich ärgern, einfach mal von der Seele schreiben. Stemmer ist seit 22 Jahren Busfahrer, er fährt Linienbusse im Kreis Tuttlingen. Ein paar Umstände machen ihm die Arbeit unnötig schwer, findet er. Und einen davon hat er nun in einem siebenseitigen Brief an das Nahverkehrsamt und den Tuttlinger Kreistag festgehalten.

System steuert Infos und Tickets

Es geht um das Ticketingsystem in den Linienbussen, also um den Fahrkartendrucker im Bus. IVU Traffic Technologies heißt das System, 2019 hat es der Landkreis nach einer europaweiten Ausschreibung für 1,1 Millionen Euro erworben. IVU war der einzige Bewerber, gemeinsam mit einer Beratungsfirma handelte der Kreis den Preis damals von 1,6 Millionen Euro herunter.

IVU kann mehr als nur Fahrkarten drucken. Das System steuert die Anzeige der Linie über der Windschutzscheibe der Busse und auch die Anzeige der nächsten Haltestellen auf einem Display im Bus.

Klingt erstmal gut, Busfahrer Stemmer hält es aber für „Schrott“. Er ist überzeugt, dass der Landkreis Tuttlingen „für ein minderwertiges Produkt viel Geld ausgegeben und sich übern Tisch ziehen lassen hat“. Mit viel Text, vielen Bildern und noch mehr Zynismus dokumentiert er in seinem Brief die Macken.

Viele Meldungen, viel Klicken

Zum Beispiel: „Nach dem Hochfahren des Systems erscheint gleich eine sehr, sehr wichtige Meldung, die den ganzen Tag immer wieder mal aufpoppt: Störung Anzeige“. Der Busfahrer müsse sie jedes Mal wegklicken, ebenso ein häufig auftauchendes „Bitte abfahren“ oder die Ansage „Verspätung“. Besonders nervig findet es Stemmer, wenn so eine Anzeige auftaucht, während er gerade einen Fahrschein verkaufen will.

Kritikpunkt Busbeschleunigung Um ihre Fahrpläne einzuhalten, sollten Busse im Stadtverkehr schneller vorankommen. Deshalb werden sie über Sensoren an einigen roten Ampeln bevorzugt. Flächendeckend geht das in Tuttlingen aber nicht. Dazu bräuchte es eine Verknüpfung von jedem einzelnen Bus zum städtischen Verkehrsrechner, der die Ampeln in der Stadt je nach Verkehrsaufkommen steuert. Und dafür wiederum bräuchten die Busse ein zusätzliches System oder eine entsprechende Programmierung des IVU-Ticketingsystems. Stadt und Landkreis haben sich auf diese Programmierung geeinigt, Kostenpunkt etwa 300.000 Euro. Einen Großteil davon müsste der Landkreis tragen. Allerdings liegt das Projekt derzeit laut Landratsamt auf Eis, weil zwei Förderanträge zur Finanzierung des Vorhabens abgelehnt wurden. Kritikpunkt Provisorischer Busbahnhof Der Bahnhofsvorplatz wird umgebaut, der Busbahnhof wurde deshalb vorübergehend verlegt. Das Provisorium hat allerdings einen Nachteil, kritisiert Busfahrer Stemmer: Der Bereich, in dem Busfahrer ihre Busse während ihrer Pause parken können, ist schwer zu erreichen. Von der Stadt kommend, sei es für Busse nicht möglich, rechts abzubiegen. „Ich muss in den Busbahnhof einfahren und wieder rausfahren und auf der Bundesstraße links abbiegen“, beschreibt er. Die Planung sei an der Stelle nicht einfach gewesen, sagt Stadtsprecher Arno Specht auf Nachfrage. „In Anbetracht der beengten Verhältnisse – es handelt sich wie gesagt um ein Provisorium – waren wir froh, dass es überhaupt möglich war, Pausenplätze dort anbieten zu können.“ Allerdings werde die Stadt die Situation nochmal überprüfen. „Wenn man noch etwas verbessern kann, machen wir das.“ Kritikpunkt Straßenbreite An vielen Stellen in der Innenstadt findet es Stemmer schwierig, mit dem Bus durchzukommen. Auf der Bahnhofstraße etwa. Oder auf der Groß Bruck. Dort könnten zwei Busse – einer will nach links, einer nach rechts abbiegen – nicht nebeneinander an der Ampel stehen, bemängelt er. Die Stadt Tuttlingen weist darauf hin, dass es in Innenstädten eben immer wieder Engpässe gebe, auch in Tuttlingen. „Idealerweise sollten Busfahrer solche Probleme über das Verkehrsunternehmen an den Landkreis und die Stadt melden. Dann kann man den Hinweisen unmittelbar nachgehen“, meint Specht. „Dies war hier leider nicht der Fall.“ Die Bahnhofsstraße in Tuttlingen ist eine der Straßen, auf dem es einem Tuttlinger Busfahrer zu eng zugeht. (Foto: Dorothea Hecht )

Apropos Fahrschein: Für manche Verbindungen muss Stemmer zehn Mal auf das Touch-Display drücken, er demonstriert es in seinem Bus. Das dauere viel zu lange. Und was er auch lächerlich findet: Im IVU-System gibt es ein Angebot für die 1. Klasse.

Stemmer meint: „Gehen Sie, sehr geehrte Damen und Herren des Kreistages, doch bitte einmal zum ZOB, suchen Sie sich den geilsten Bus raus und lassen Sie sich vom Fahrer den 1. Klasse Bereich zeigen. Sollten Sie wider Erwarten einen solchen 1. Klasse Bereich vorfinden, so haben Sie einen Upper Class Reisebus erwischt.“

„Gehen Sie, sehr geehrte Damen und Herren des Kreistages, doch bitte einmal zum ZOB, suchen Sie sich den geilsten Bus raus und lassen Sie sich vom Fahrer den 1. Klasse Bereich zeigen. Sollten Sie wider Erwarten einen solchen 1. Klasse Bereich vorfinden, so haben Sie einen Upper Class Reisebus erwischt.“ Bertram Stemmer

Noch ein Beispiel: das Scannen von Handytickets und QR-Codes oder das Lesen von Chipkarten wie dem Deutschlandticket. Nur ganz selten funktionierten die Scanner und Chipkartenleser in den Bussen, sagt Stemmer. Oft brauche es drei Versuche und auch dann habe man noch keine Gewissheit, ob das Ticket wirklich gültig sei.

„Mühsames Entziffern von winzigen Handytickets ist also angesagt im Weltzentrum“, beschreibt es Stemmer. Das erleben auch viele Fahrgäste so. „Scrollen Sie mal hoch“ sei der Standardsatz, meint ein Pendler gegenüber unserer Redaktion.

QR-Codes scannen funktioniert selten

Noch schwieriger sei das Prüfen von Deutschlandtickets, meint Stemmer. Weil auch Regionalverbünde diese Tickets ausstellen, sieht jede Chipkarte anders aus. Der Busfahrer meint: „Jeder, der in der Fußgängerzone eine Plastikkarte von was auch immer findet, auf der schon tausend Leute rumgelatscht sind, kann diese im Landkreis Tuttlingen im Bus vorzeigen und behaupten, es sei ein Deutschlandticket. Wir können das nicht überprüfen!“

Bertram Stemmer ist seit 22 Jahren Busfahrer. Im Kreis Tuttlingen bedient er verschiedene Linienbusse. (Foto: Dorothea Hecht )

So dramatisch wie der Busfahrer sieht man die Angelegenheit beim Nahverkehrsamt nicht. „Das System von IVU ist ein gängiges System auf dem Markt“, teilt Laura Zisterer, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage mit. Die Anforderungen an die Hard- und Software seien zuletzt durch die zunehmende Digitalisierung im ÖPNV immer weiter angestiegen. „Zusammen mit der IVU arbeiten wir aber stets daran, die neuen Anforderungen umzusetzen“, so Zisterer. Es gebe einen Wartungsvertrag mit der Firma, der jährlich kündbar sei.

Das Nahverkehrsamt habe die „Einzelmeinung von Herrn Stemmer“ zur Kenntnis genommen und befasse sich mit den Anregungen, heißt es weiter. Aktuell gebe es aber keine Überlegungen, auf einen anderen Anbieter umzusteigen.

Andere Busfahrer kommen gut klar

Und wie ergeht es anderen Busfahrern? Größere Beschwerden über das Ticketingsystem hätten sie von ihren Busfahrern bislang noch nicht erhalten, sagen sowohl Vladimir Minenko, Betriebsleiter bei Bus Klaiber, als auch Eradu Voda, Betriebsleiter bei Stadtbus Klink.

Gut finden sie dagegen, dass die Linien automatisch hinterlegt seien und gängige Tickets wie das Ein-Euro-Ticket in der Stadt Tuttlingen mit einem Klick zu verkaufen seien. In der Regel kämen auch Busfahrer, die nicht so gut Deutsch sprechen, mit dem System klar, meint Minenko: „Wer ein Smartphone bedienen kann, kann das auch bedienen.“

Beim Scannen von Handytickets sind sie mit Lob zurückhaltender. Da habe es noch Probleme mit der Software gegeben, räumt Minenko ein, „es sollte jetzt aber funktionieren“. Im Zweifel müssten die Fahrgäste das Handy-Display heller machen. Voda weist darauf hin, dass der QR-Code nicht abfotografiert sein dürfe.

Bertram Stemmer hofft, dass die Behörden zumindest ernsthaft über seine Kritik nachdenken. Es gebe schließlich auch andere, bessere Systeme. Er findet zum Beispiel die Methode aus dem Landkreis Sigmaringen gut: „Da arbeiten die Busfahrer mit einem Tablet, das ist wirklich einfach.“