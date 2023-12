Buntgut will wieder durchstarten

Die Rahmenbedingungen für das Caritas-Projekt „Buntgut“ sind momentan nicht die Besten. Es fehlt an Langzeitarbeitslosen, die mitarbeiten wollen und dürfen. Dennoch bleiben die Mitarbeiterinnen zuversichtlich. Denn für 2024 stehen ein paar Neuerungen an.

Bei „Buntgut“ geht es um Upcycling - aus alten Dingen Neues machen. Unter dem Motto „Sprache und Nähen“ lernen Langzeitarbeitslose aber auch Ehrenamtliche neben dem Nähen und dem Herstellen von neuen Textilprodukten aus nicht mehr gebrauchten Stoffen auch die deutsche Sprache. Die Schwäbische Zeitung unterstützt das Projekt mit ihrer Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“.

Buntgut ist in Tuttlingen in der Jägerhofstraße. (Foto: Dorothea Hecht )

In diesem Jahr hat „Buntgut“ in Kombination mit dem weiteren Projekt „Fair statt Flucht“, das sich ebenso mit dem bewussten Umgang mit Ressourcen und den Herkunftsländern von Kleidung beschäftigt, wieder einiges bewegt. Projektkoordinatorin Britta Fodor und die Fachleiterin Solidarität der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, Ulrike Irion, waren zum Beispiel im Sommer beim „Fairen Markt“ im Rahmen der Fairen Woche in Tuttlingen mit einem großen Stand in der Stadtkirche dabei. „Das ist richtig gut angenommen worden“, sagt Fodor. Für die Stadtkirche nähten die Ehrenamtlichen zuvor 100 Obstbeutel.

Es gab einen Upcycling-Workshop und beim Kinderferienprogramm durften Schülerinnen und Schüler Taschen nähen. Gerade was den Nachwuchs betrifft, haben die Projekte der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau in diesem Jahr eine weitere gelungene Aktion zu verbuchen. „Wir hatten eine Klasse von der Wachtfelsschule aus Kolbingen bei uns in der Nähwerkstatt und im Verkaufsraum. Die Schüler haben sich im Vorfeld in der Theorie mit ihren Lehrern mit dem Thema Nachhaltigkeit und Upcycling beschäftigt und sind gut vorbereitet zu uns gekommen“, erzählt Britta Fodor. In den Räumlichkeiten von „Buntgut“ in der Jägerhofstraße mit der Nähwerkstatt und der Verkaufsfläche lernten die Schüler in der Praxis das Wiederverwerten von alten Gegenständen wie Stoffresten. Ulrike Irion würde sich freuen, wenn sie noch mehr Klassen begrüßen dürfte.

Die erste Tauschbörse, die der Laden im Oktober initiiert hatte, lief etwas schleppend an, dennoch wollen es die Verantwortlichen nicht bei der Premiere belassen. Sie sondern erhoffen sich, dass die Börse im kommenden Frühling besser angenommen wird. Dabei kann jeder kommen, Kleidung und andere Utensilien mitbringen und andere wieder mitnehmen.

Das Upcycling-Projekt freut sich über Sachspenden, allerdings trifft das nicht auf alles zu. „Wir können nur gut erhaltene Sachen entgegennehmen“, betont Fodor, die vor allem Kurzwaren wie Reißverschlüsse, Bänder, Knöpfe und weitere kleine Gegenstände aus dem Bereich Nähen benötigt. Britta Fodor ist meist selbst bei der Abgabe von Sachspenden vor Ort dabei, um sie direkt beim Entgegennehmen zu begutachten. „Wir erhalten sehr viel Bettwäsche und Vorhänge. Manche Stoffe müssen die Personen auch direkt wieder mitnehmen, da wir sie sonst selbst entsorgen müssten“, erklärt die Projektkoordinatorin.

Nicht nur der Verkauf aus dem Produktsortiment, das Taschen, Schürzen, Sitzauflagen und mehr umfasst, ist möglich, sondern bei „Buntgut“ kann neuerdings auch ausgeliehen werden - wie weiße Tischdecken oder bunte Servietten gegen eine geringe Gebühr. Gereinigt müssen sie wieder zurückgebracht werden - auch hier ist das Thema Nachhaltigkeit von großer Bedeutung.

(Foto: )

Derzeit ist nur eine langzeitarbeitslose Person bei „Buntgut“ beschäftigt. Dafür aber sieben Ehrenamtliche. „Die Ehrenamtlichen treibt es oft an, etwas Sinnstiftendes zu machen. Sie fühlen sich deshalb bei uns wohl. Ihnen macht die ehrenamtliche Arbeit wie Nähen Spaß und sie gibt ihnen ein gutes Gefühl“, merkt Ulrike Irion an. Fodor ergänzt: „Unter den Ehrenamtlichen sind auch Personen, die gerne arbeiten möchten, aber nicht dürfen. Dennoch geben ihnen die Tätigkeiten bei dem Upcycling-Projekt „Buntgut“ mit Nähen und mehr einen geregelten Alltag, eine Tagesstruktur sowie eine Beschäftigung. Sie kommen außerdem zu uns, um durch einen Sprachkurs Deutsch zu lernen und um sich sozial zu integrieren.“

Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau erhält außerdem wieder durch ein bekanntes Gesicht fachliche Unterstützung: Hanna Dilger kehrt nach Elternzeit im kommenden Jahr zurück und wird die Projekte wie „Buntgut“ tatkräftig unterstützen.