Rettung mit Drehleiter

Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Mit einer Drehleiter mussten drei Personen vom Balkon aus gerettet werden. (Foto: Lisa Klebaum )

Ein Großangebot an Einsatzkräften rückte am Donnerstagvormittag in die Donaustraße aus. Die Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 14:59 Von: Lisa Klebaum