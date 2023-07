Nach dem Gewinn der Deutschen Mehrkampfmeisterschaft im Gewichtheben haben es sich die beiden Nachwuchs–Heber Mia und Fabio Braunbart vom ASV Tuttlingen nicht nehmen lassen, auch bei den baden–württembergischen Meisterschaften in Ladenburg anzutreten. Die Landesmeistertitel holten sie sich dabei quasi im „Schongang“.

Athletiktraining statt Hantelstemmen

„Eigentlich hätten beide nach ihren Titeln bei den Deutschen Meisterschaften nicht zu den baden–württembergischen Meisterschaften fahren müssen, aber sie wollten unbedingt den Wettkampf bestreiten“, sagt Vater und Trainer Ettore Braunbart. Hintergrund sei, dass seine beiden Schützlinge seit drei Wochen die Hanteln ruhen ließen, um vor der Sommerpause die Athletik zu trainieren. „Deshalb haben sowohl Fabio als auch Mia im Wettkampf weniger Gewichte auflegen lassen, um die Gelenke zu schonen. Diesmal haben sie über die Athletik ihre Titel geholt. Mia hat sogar den Pokal für das beste Kind gewonnen“, freut sich Vater Braunbart.

Fabio Braunbart in allen fünf Disziplinen vorn

Im Jahrgang 2009 überzeugte Fabio Braunbart auf der ganzen Linie. „Fabio war in allen Disziplinen der Beste und ist alles sehr locker angegangen“, berichtet Ettore Braunbart. Im Reißen reichten ihm 75 kg, im Stoßen 95 kg, um die Konkurrenz in Schach zu halten. Auch bei den drei athletischen Disziplinen siegte er — zweimal jeweils mit neuer Bestleistung im Schlussdreisprung mit 8,76 Meter und im Sternlauf in 12,09 Sekunden. Im Kugelschocken kam er auf 13,54 Meter. Mit 582.55 Punkten hatte Fabio Braunbart den Meistertitel mit 34.89 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten sicher.

Mia Braunbart mit neuen Bestleistungen

Schwester Mia Braunbart trat im Jahrgang 2010 an und dominierte diesen in sämtlichen Disziplinen. Mit 479.04 Punkten lag ihr Vorsprung am Ende mit 55,13 vor der Zweitplatzierten. Nach ihrem technischen Patzer bei den süddeutschen Meisterschaften, als sie im Sternlauf disqualifiziert worden war und somit die Goldmedaille trotz starken Leistungen knapp verpasste, hatte der Trainingsfokus auf den athletischen Disziplinen gelegen. Und das zahlte sich aus. „Im Schlussdreisprung, im Kugelschocken und im Sternlauf war sie sehr konzentriert und zeigte neue Bestleistungen“, lobte Trainer Ettore Braunbart.Im Reißen hob Mia Braunbart 46 kg, beim Stoßen 56 kg.

Geschwisterpaar holt Landesmeistertitel

Bei den athletischen Disziplinen lief es bärenstark: Schlussdreisprung 7,11 Meter, Kugelschocken 9,94 Meter und Sternlauf 12,89 Sekunden. „Da ist sie unter 13 Sekunden gelaufen — das ist schon stark“, staunte selbst Trainer und Vater Braunbart. Das bedeutete auch für Mia Braunbart die Goldmedaille.

Vorbereitung auf nächste Wettbewerbe

Nun geht es für beide Heber–Talente zum Landeskader ins Trainingslager, das im Schwarzwald im Leistungszentrum Herzogenhorn auf dem Feldberg stattfindet. Dort bereitet sich das Geschwisterpaar Braunbart auf die bevorstehenden Deutschen und Baden–Württembergischen Meisterschaften im Zweikampf vor, die im Herbst anstehen.