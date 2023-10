Braucht kein Mensch, muss aber jeder haben

n ‐ Der US-Konzern Apple hat nicht viel mit Früchten zu tun. Vielmehr lässt man flache Telefone am anderen Ende der Welt bauen, auf die Milliarden Menschen starren und sich Katzenvideos anschauen. Nutzer dieser sogenannten iPhones haben auch ihre Fotoapparate eingemottet sowie ihre realen sozialen Kontakte.

Sensationell und überflüssig

Nun plant der „Apfel“ was ganz Neues ‐ faltbare Telefone in allen erdenklichen Größen. Warum? Weil es möglich ist. Und weil vor allem Nutzer älterer Semester ohnehin Klappsmartphonehüllen nutzen. Das Auf- und Zuklappen ist eine tolle Übersprungshandlung; früher machte Frau das mit der Handtasche.

Faltbar im Hosentaschenformat

Nun hat aber Apple was noch viel Dolleres in der Mache. Es ist eines dieser Dinge, die niemand auf dieser Welt braucht und deshalb jeder haben muss. Zum Weihnachtsgeschäft landet dann die iMW (sprich: EiEmDabbleJu) in den Verkaufsregalen. Richtig geraten! Es handelt sich dabei um eine tragbare Mikrowelle für die Hosentasche, kabellos, internetfähig sowie mit Fotofunktion und Bildschirm zum Abspielen von Katzenvideos.

Das Leben ergibt endlich einen Sinn. Ohne die Apple-Revolution war Leben zuvor nur Vegetieren. Meine iMW werde ich gleich bestellen. Und ich entscheide mich für die faltbare Version.