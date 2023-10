Die beiden Nachwuchsathleten der ASV Tuttlingen, Fabio und Mia Braunbart, spielen in ihrer eigenen Liga. Bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften im Gewichtheben in Heinsheim gewann das Geschwisterpaar jeweils seinen zehnten Landesmeistertitel. Dabei ließen sie mit ihren Ergebnissen selbst Heber aus höheren Altersklassen hinter sich.

„Auf Landesebene haben die beiden keine ernstzunehmende Konkurrenz“, erklärt Vater und Trainer Ettore Braunbart. Dass dies nicht nur vollmundig daher gesagt ist, beweisen die Ergebnisse. Fabio Braunbart (Jahrgang 2009) trat mit 75,6 Kilogramm Körpergewicht in der Gewichtsklasse unter 81 Kilogramm an und hatte nach den beiden Disziplinen Stoßen und Reißen 203 Kilogramm auf dem Ergebniszettel stehen. Der beste Heber des Jahrgangs 2008, Ephraim Wojcik vom SV Germania Obrigheim, aus der Gewichtsklasse über 96 Kilogramm brachte es nur auf 198 Kilogramm, der zweitbeste Nikolai Koger vom ASV Ladenburg in der Gewichtsklasse unter 89 Kilogramm auf 196 Kilogramm. „Die beiden sind eine Altersklasse hochgerückt, um Fabio aus dem Weg zu gehen und um somit einen Titel gewinnen zu können. Aber unterm Strich hat sie Fabio doch geschlagen“, schmunzelt Trainer Braunbart.

Auch ältere Athleten mit schwächeren Leistungen

Dabei hatte er im Reißen drei gültige Versuche ‐ 87, 90 und 93 Kilogramm, womit er eine neue Bestleistung aufstellte. Im Stoßen gelangen Fabio Braunbart zwei gültige Versuche ‐ 105 und 110 Kilogramm. Im dritten wollte mit anvisierten 113 Kilogramm eine neue Bestleistung nicht glücken. Der Versuch war ungültig. „Ich bin zufrieden mit der Leistung, aber die Leistungssteigerung stagniert etwas. Er müsste dazu mehr Körpergewicht zulegen. Bei 100 Kilogramm geht es im Stoßen gerade nicht weiter“, so Ettore Braunbart.

Neue Bestmarken

Auch Mia Braunbart (Jahrgang 2010) war in ihrer Gewichtsklasse unter 64 Kilogramm und ihrem Körpergewicht von 60.1 Kilogramm eine Klasse für sich. Nach beiden Disziplinen hatte sie 122 Kilogramm gestemmt. In den dreistelligen Kilogramm-Bereich kam an diesem Tag keine andere Schülerin ‐ egal welcher Alters- und Gewichtsklasse. Emily Lietzow (Jahrgang 2008) in der Gewichtsklasse unter 59 Kilogramm vom TSV Heinsheim kam auf 99 Kilogramm im Gesamtergebnis. Damit gewann auch Mia Braunbart den Tagessieg in der Kategorie Kinder. Im Reißen hob sie 52 Kilogramm und mit 55 Kilogramm eine neue Bestleistung. Der dritte Versuch über 57 Kilogramm war ungültig. Im Stoßen brachte sie mit 63 und 67 Kilogramm zwei gültige Versuche zustande sowie eine neue Bestmarke. Die anvisierten 70 Kilogramm riss sie im dritten Versuch. „Die 70 kg sind eine Kopfsache. Von der Technik her hat sie das drauf“, sagt Vater Braunbart.

Nun geht es für die beiden ASV-Athleten zum internationalen Turnier in die Schweiz, wo die Braunbart-Geschwister eine andere Konkurrenz erwartet. Jahreshöhepunkt sind aber am 24. November die Deutschen Meisterschaften im bayrischen Roding.