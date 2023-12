Brandalarm in der Neuhauser Straße

Brandalarm in der Neuhauser Straße

Am Freitagvormittag, kurz vor 9 Uhr, ist es an einem Wohngebäude in der Neuhauser Straße nahe dem Ärztehaus zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Beim Anzünden eines Ölofens durch eine 42-jährige Bewohnerin entzündeten sich Ölreste im Bereich des Ofens, wodurch ein Brandalarm ausgelöst wurde.

Veröffentlicht: 04.12.2023