Selfstorage heißt das Geschäftsmodell aus den USA, das Lagerräume oder Boxen zum Unterstellen von allem Möglichen vermietet. Kurz — oder auch langfristig. Der Tuttlinger Gemeinderat will ein solches Store–Konzept in den Räumen neben der Post in der Wilhelmstraße verhindern. Ein anderes hat gerade eröffnet. Auf rund 1500 Quadratmetern.

Nach Leerstand umgebaut

Am 1. August ist Andreas Kohler mit seinem Dienstleistungsbetrieb in der Dr. Karl–Storz–Straße 9 gestartet. KL–Selfstorage lautet der Name. Früher war dort ein Medizintechniker untergebracht, dann stand das Gebäude rund zwei Jahre leer, erzählt er.

Fast zwölf Monate lang hat er das zweigeschossige Gebäude umgebaut. Nun finden sich darin 292 Lagerboxen, die größte umfasst 20 Quadratmeter Raum. Ein Monat ist die kürzeste Mietlaufzeit, und zwar für Privatpersonen wie für Gewerbetreibende. Langfristig gibt es keine Beschränkungen.

Stadt schießt bei ähnlichem Konzept quer

Ein ähnliches Konzept, nur in weitaus kleineren Einheiten will auch die Storebox GmbH aus Berlin in der Tuttlinger Wilhelmstraße anbieten. In einem leerstehenden Bereich im Postgebäude. Doch die Stadt hat die Bauvoranfrage diesen März nicht genehmigt und stattdessen eine Veränderungssperre beschlossen.

Das heißt: Bis ein neuer Bebauungsplan ausgearbeitet ist, darf nichts gemacht werden, was den Vorgaben des künftigen Bebauungsplans entgegenstehen würde. In diesem Fall die Einrichtung von Lagerflächen.

Grund ist das Zentrenkonzept

Als Grund dafür nannte Stadt–Sprecher Arno Specht das Einzelhandels– und Zentrenkonzept, das vor einigen Jahren verabschiedet wurde: Innerhalb der Innenstadt soll der Einzelhandel gestärkt und andere Angebote an den Stadtrand verlagert werden.

Zurück zur Dr. Karl–Storz–Straße: Bislang sei die Resonanz gut, sagt Andreas Kohler. Der 59–Jährige aus Villingen–Schwenningen hat sich für den Standort Tuttlingen wegen der Größe der Stadt entschieden. Und weil es Selfstorage bislang dort nicht gebe. Anders in seiner Heimatstadt, wo bereits ein Franchise–Nehmer Räumlichkeiten anbietet.

Zugang an sieben Tagen der Woche möglich

Fahrräder, Möbel, Werkzeug, Messe– und Werbematerial, Sportgeräte oder Ersatzteile — „alles“, sagt Kohler kurz und knapp auf die Frage, was die Menschen in den Lagerräumen vor allem unterbringen wollen. Für die Sicherheit seiner Box muss jeder Mieter selbst sorgen, mit einem Vorhängeschloss.

Der Zugang zur Halle geht über einen individuellen Code, der es an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr möglich macht, Dinge einzulagern oder abzuholen. Jede Box ist bis 1000 Euro versichert. Jede weiteren tausend Euro kosten jeweils einen Euro mehr pro Monat. Ansonsten entscheiden die Größe der Storagebox und die Mietlaufzeit über den Preis. Je länger, je günstiger.

Das ist verboten

Zu seiner Geschäftsidee kam der frühere Besitzer eines Landhandels in Tuningen während einer USA–Reise. Die Anlieferung kann über eine Rampe mit Hebebühne für bis zu 1,5 Tonnen erfolgen, der Aufzug ist für ein Gesamtgewicht von 630 Kilogramm ausgerichtet.

Doch nicht alles geht in dem Gebäude, in der sich Tür an Tür reiht, ist erlaubt. Verderbliche Lebensmittel und brennbaren Dinge wie Flüssigkeiten, explosive Stoffe und Lithium–Ionen–Akkus dürfen nicht gelagert werden.

An Samstagen offene Türen

Ein Jahr, so schätzt Kohler, braucht es, bis die Boxen nahezu voll sind. Und ob sich sein Geschäftsmodell mit einem Konkurrenten, wie in der Wilhelmstraße geplant, trägt, kann er nicht beantworten, wie er sagt. Auf der Webseite von Storebox steht nach wie vor: Demnächst in Tuttlingen.

Momentan sei er sehr zufrieden. Allen, die sich für das Modell interessieren, lädt er ein, an den Samstagen 12., 19. und 26. August vorbeizukommen und sich umzuschauen.