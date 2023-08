— Kürzer als geplant, aber dafür mit jeder Menge Action ist das BMX–Männle am Samstag über die Bühne gegangen. Aufgrund der regnerischen Wettervorhersage verlegte der Veranstalter die für den Sonntag geplanten Finalläufe auf den Samstag. Für die Stimmung in und um den Skatepark waren die waghalsigen Sprünge und Tricks der BMX–Fahrer einmal mehr ein Erfolgsgarant.

Finale auf Samsatg verlegt

Die 14. Auflage des BMX–Turniers hatte im Skatepark alles, was sich die BMX–Szene wünschte: riskante Sprünge, die passende Musik und eine rundum positive Atmosphäre. Das Programm gestaltete sich in den einzelnen Gruppen von den Girls, über die Amateure, Fortgeschrittene bis hin zu den Profis kompakter als gewohnt, da die Finalläufe aufgrund des angekündigten Dauerregens von Sonntag auf dem Samstag vorverlegt wurden. Umso kurzweiliger ging es deshalb am Samstag zu.

Die BMX–Fahrer duellierten sich in den einzelnen Gruppen in einem Quali–Rennen, um später im Finale nochmal zeigen zu dürfen, was sie mit ihren Rädern draufhaben. Meterhoch flogen sie durch die Luft, kopfüber mit ihrem Rad im Salto oder mit verschiedenen Tricks auf dem Boden.

Die waghalsigen und schwierigen Elemente der Fahrerinnen und Fahrer wurden durch eine Jury bewertet, mit Applaus von den Zuschauern begleitet und glückten — meistens jedenfalls.

Zwei Stürze mit Knochenbruch

Denn einige Tricks zogen für die jungen Teilnehmer schmerzhafte Folgen nach sich. Die Tuttlinger Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes musste gleich zwei Mal den Rettungswagen anfordern. Ein Fahrer zog sich ein Schlüsselbeinbruch zu, ein anderer brach sich das Handgelenk.

Der Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch, denn die erfahrenen Fahrer wissen jedes Jahr aufs Neue auf was sie sich einlassen bei einem BMX–Turnier und sind bei kleinen Schürfwunden und Prellungen hart im Nehmen — so auch Florian Huber.

Sieg für Florian Huber

Der 21–Jährige aus dem bayrischen Rosenheim entschied das Finale für sich. „Ich habe 2019 schonmal hier beim BMX–Männle in Tuttlingen mitgemacht. Die Atmosphäre ist mir in Erinnerung geblieben und auch dieses Mal fand ich alles einfach klasse“, sagte der Sieger.

Schon vor mehreren Monaten plante er das Turnier fest ein und bereitete sich darauf vor. „In der Qualifikation bin ich noch gestürzt, im Finale lief aber alles nach Plan. Ich habe trotzdem nicht damit gerechnet, dass ich gewinne und bin überglücklich, dass ich es geschafft habe“, lautete das Fazit von Huber.

Und auch der Höhepunkt des BMX–Turniers „Jump the Karton“ entschied Florian Huber für sich. Bei diesem Wettbewerb ist der Name Programm — meterhohe Sprünge über immer höher gestapelte Kartons, bei denen manch Zuschauer kaum noch hinsehen konnten.

Am Ende blieb nur noch der junge BMX–Fahrer aus Bayern übrig, der weit über zwei Meter souverän übersprang und sich auch hier den Sieg sicherte. Die größere Schürfwunde an seinem Unterarm spielte in seiner Euphorie im Nachhinein nur eine untergeordnete Rolle. Alle anderen Fahrer stiegen zuvor freiwillig aus oder schafften die vorgegebene Höhe nicht mehr.

Abschluss mit Konzert

Den Schlusspunkt eines gelungenen BMX–Männle–Turniers setzte der Schlagzeuger „Stixonspeed“ aus Berlin. Der Musiker packte am Samstagabend bis in die Nacht hinein mit seinen Stix an seinem bunt beleuchteten Schlagzeug seine ganze Leidenschaft und Hingabe für dieses Instrument aus.

Einziger Wermutstropfen: Sein qualitativ hochwertiger Auftritt hätte deutlich mehr Zuschauer verdient gehabt. Die 30–minütige Umbauphase zwischen „Jump the Karton“ und dem Start seines Auftritts warteten ein Großteil der Zuschauer nicht mehr ab und traten den Heimweg an, bevor „Stixonspeed“ loslegte.

Dennoch zog Maik Nagel von Innovative Booking als Veranstalter ein positives Fazit. „Es hat weitestgehend alles geklappt und gepasst. Ich bin auf jeden Fall zufrieden“, sagte Nagel. Aufgrund des angekündigten schlechten Wetters am Sonntag hätte er allerdings weniger Nachmeldungen gehabt als sonst. Dennoch registrierte er 45 Teilnehmer.

Video