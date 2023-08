Ein Flirt mit Seifenblasen, Seiltanz und Jonglieren: Die Gaukler haben am Freitag und Samstag mit ihren Auftritten die viele Zuschauer mit bunter Unterhaltung in Tuttlingen verzückt.

Mehr Publikum hätte diese tolle Show vertragen können. (Foto: Simon Schneider )

Alles anders und doch wie gewohnt

Anders als gewohnt verlegte Christoph Manz als Veranstalter das Gauklerfest in die Sommerferien. Die Hauptakteure unterhielten zudem ihr Publikum nicht wie üblich rund um den Marktplatz und den Gassen der Innenstadt, sondern brachten die Zuschauer im Zelt am Birkenhain nahe des Wohnmobilstellplatzes auf dem Festplatz zum Staunen. Egal wie — Gedanken um das Wetter musste sich an beiden Tagen niemand machen, denn von Regen oder Gewittern war keine Spur. Stattdessen gestalteten sich die Auftritte der Gaukler bei hochsommerlichen Temperaturen zu einer schweißtreibenden Angelegenheit.

Vor allem dem jungen Publikum gefiel die Show. (Foto: Simon Schneider )

Seifenblasen als Flirt–Modell

„Prof. Bubbles“ zog mit seinen Seifenblasen Jung und Alt in seinen Bann. Ob mit Nebel gefüllt oder auf einem Cocktail–Glas — der Künstler setzte die Seifenblasen gekonnt für einen Flirt ein und verzückte nicht nur eine freiwillige Dame aus dem Publikum damit, sondern ließ auch die Augen der Kinder mit Riesenseifenblasen ganz groß werden.

Er hat die Diabolos im Griff

„Herr Strunk“ mit seiner herausragenden Frisur jonglierte gleich mit fünf Bällen seine Zuschauer schwindlig und spielte erst mit einem, später gekonnt mit zwei und drei Diabolos. Als Abschluss seiner Show schleuderte er einen seiner Diabolos mehr als 20 Meter kerzengerade in die Luft und fing ihn wieder auf. Seine Vorführung erhielt viel Applaus, genauso wie „Silla“, die mit ihrer Muskelkraft, Eleganz und ihrem Gleichgewichtssinn nicht nur auf einem Seil balancierte, sondern auch auf Glasflaschen Gewichtsübungen präsentierte.

Zuschauer stehen vor einem Rätsel

Akrobatik in Perfektion. (Foto: Simon Schneider )

Drei andere Gaukler hatten das Zirkuszelt am Samstag im Griff. Plappermaul Jens Ohle suchte mit spitzer Zunge Kontakt zu seinem Publikum und stellte mit Zaubertricks die Zuschauer vor Rätsel. Nachdem er mit brennenden Fackeln jonglierte, zeigte der Comedian kurze Zeit später mit seiner Leiterakrobatik mehrere Einlagen. Dagegen kreierten „Pilko Pilko“ eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Elegant täuschte das Duo die Sinne des Publikums, ließ einen Reifen täuschend echt schweben und eine Glaskugel sinnlich über ihren Körper rollen.

Ein Rat an alle Frauen

An zwei Tagen hab es ein buntes Programm beim Gauklerfest. (Foto: Simon Schneider )

Selbstgeschriebene Lieder packte schließlich Laura Dilettante aus. Entweder am Klavier, auf dem Akkordeon oder der Ukulele. Die schillernde Musikerin ist sich sicher: „Alles was glitzert ist Gold“. Für Single–Frauen hielt sie in einem Coversong verpackt den Ratschlag in Sachen Liebe bereit: „Nehm'n Sie 'n Alten“.

Nur die Besucher fehlen

Das Gauklerfest bot viel Abwechslung für Daheimgebliebene, allerdings hätte das Programm deutlich mehr Besucher vertragen können. Der Auftakt des zweiten Tages des Gauklerfestes am Samstagvormittag mit drei Gauklern fand nicht statt. Grund: keine Zuschauer. Erst am Nachmittag zog die Veranstaltung Besucher an.