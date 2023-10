Tuttlingen

Bläserkantorei lädt zum Kirchenkonzert

Tuttlingen

Die Bläserkantorei des Kirchenbezirks Tuttlingen lädt am Sonntag, 8. Oktober, zu einem Konzert unter der Leitung von Ilja von Grünigen um 18 Uhr in die evangelischen Michaelskirche in Tuningen ein.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 14:10 Von: sz