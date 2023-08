Was ist Bitcoin? Klar: eine Kryptowährung. Aber die Wenigsten kennen sich damit aus, geschweige denn, dass sie damit bezahlen. Sebastian Dörn, Professor am Campus Tuttlingen der Fachhochschule Furtwangen, will die Menschen darüber aufklären.

Anschaulich ist der Titel seines Buches dazu: „Von Monstern, Hexen und Zaubergeld: Die märchenhafte Geschichte wie Bitcoin unsere gestohlene Lebenszeit zurückbringen kann“.

Keine technischen Details und Fachwörter

Dieses Buch erklärt anhand einer Märchengeschichte die Philosophie eines inflationssicheren Geldnetzwerks. Diese rund 150 Seiten, die sich laut Dörn „auch mal gut an zwei Tagen lesen lassen“, sind der Gegenentwurf zu einem reinen Sachbuch.

Ich wollte die Rechte nicht abgeben. Sebastian Dörn

Anfängerfreundlich, ohne technische Details oder komplizierte Worte. „Und vor allem mit Humor geschrieben“, so der Autor. Dörn, 42 Jahre alt, ist in Sachsen aufgewachsen und seit 2011 am Campus Tuttlingen, ledig und wohnt im Kreis Konstanz.

Er behält die Rechte am Buch

Für seine Veröffentlichungen bekommt er viel Input und Inspiration aus seinem Freundes– und Kollegenkreis. Gerade ist der Professor für Mathematik und Informatik, der aus Sachsen stammt, im Urlaub in Österreich.

Dort verfolgt er, wie sich sein Buch verkauft. Erstmals hat er keinen Verlag gewählt, sondern den Vertriebsweg Amazon, bei dem es „Von Monstern, Hexen und Zaubergeld“ als Buch und E–Book gibt.

„Ich wollte die Rechte nicht abgeben“, so Dörn, der mit den Absatzzahlen zufrieden ist. Zuvor hat er fünf Lehrbücher veröffentlicht im Bereich Programmierung, Künstlicher Intelligenz sowie ein Sachbuch mit einem Kollegen zum Thema Digitale Intelligenz. Der ledige Professor ist seit 2011 am Campus Tuttlingen.

Seine Studenten sollen über den Tellerrand hinausschauen können

2018 ist er auf das Thema Blockchain gestoßen — eine große Datenbank, die mit einem Ursprungsblock startet, an den immer neue Datenblöcke chronologisch angehängt werden, nachdem sie überprüft und bestätigt wurden — und hat sich eingearbeitet.

Unser Geld wird beliebig ausgedehnt. 30 Prozent aller Dollar– und Euronoten sind in den vergangenen drei Jahren geschaffen worden. Sebastian Dörn

„Ich fand das spannend“, bekennt er. In vielen seinen Vorlesungen geht er auf Künstliche Intelligenz und Digitalisierung ein. Wichtig ist ihm, über den Tellerrand hinauszuschauen und seinen Studenten auch Inhalte zu ökonomischen und gesellschaftlichen Themen zu vermitteln.

Wer nun glaubt, dass mit „Zaubergeld“ Bitcoin gemeint ist, der täuscht sich. Zaubergeld — das sind aus Sicht Dörns die staatlichen Währungen wie Dollar, Yen und Euro, die nicht an Gold oder Silber gebunden sind. Dieses sogenannte Fiat–Geld entstehe aus dem Nichts, wenn eine zentrale Instanz — wie zum Beispiel die Europäische Zentralbank — es „herbeizaubert“.

Die Geldmenge wird beliebig ausgedehnt

Geld ist ein Wertspeicher. Das funktioniere nur dann solide, wenn der Wertspeicher knapp ist. Wie bei Gold. Dörn: „Unser Geld wird beliebig ausgedehnt. 30 Prozent aller Dollar– und Euronoten sind in den vergangenen drei Jahren geschaffen worden.“

Das könne man nicht als zuverlässigen Wertspeicher einschätzen. Wer arbeitet, bekommt Geld. Wenn die Zentralbank die Geldmenge beliebig ausdehnt, „wird Ihre Lebenszeit dadurch entwertet“, findet er.

Bitcoin dagegen ist ein begrenzter Wertspeicher. Es wird nie mehr als 21 Millionen Einheiten davon geben. Für Menschen in Afrika oder Lateinamerika, deren Währung gar keine Stabilität habe und vielen den Zugang zu Bankkonten fehle, ist der Bitcoin aus Sicht Dörns überlebenswichtig, um Handel treiben zu können.

Mit Bitcoin kommt man über jede Grenze

Und: „Wenn Sie flüchten müssen, kann Ihnen alles weggenommen werden.“ Bitcoin sei der einzige Wertespeicher, der über jede Landesgrenze hinweg gerettet werden kann. Vorausgesetzt, man kann sich die zwölf Wörter seiner digitalen Bitcoin–Geldbörse in der richtigen Reihenfolge merken und hat Zugang zum Internet.

Dieser gesellschaftliche Aspekt ist ihm sehr wichtig. „Bitcoin hat eine humanitäre Bedeutung“, so der Professor.

Auch regional einsetzbar

Im hiesigen Raum gebe es bereits Restaurants oder Shops, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Das funktioniere über Bitcoin–Netzwerke mit sehr geringen Gebühren.

Daher sei der Bitcoin auch für alle interessant, die Geld ins Ausland, zum Beispiel an Verwandte, senden möchten. Bei Transaktionen anderer Währungen entstünden schnell Gebühren von bis zu 20 Prozent des Geldwertes.

Ist Bitcoin die Währung der Zukunft?

Ist Bitcoin die Währung der Zukunft? Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind. Doch die meisten, die momentan Bitcoin kaufen, tun das nicht, um damit Waren und Dienstleistungen zu erwerben, sondern weil sie sich hohe Spekulationsgewinne erhoffen.

Eine Investition von Bitcoin kann als eine asymmetrische Wette angesehen werden. Sebastian Dörn

Die Stiftung Warentest warnte auf ihrer Webseite Ende November 2022 vor Bitcoin als Geldanlage. Ein echter „Wert“ für die Coins sei unmöglich zu ermitteln. Zudem gebe es extreme Kursschwankungen: Alle paar Jahre brechen die Kurse krachend ein, zum Beispiel 2018 zwischenzeitlich um 80 Prozent.

Sebastian Dörn sieht das differenzierter. Die Marktkapitalisierung bei Bitcoin sei noch relativ gering — deshalb seien so starke Schwankungen normal. Solche Effekte sind auch bei vielen börsennotierten Unternehmen zu beobachten. Laut Dörn sind das normale Prozesse, die im Bereich der Innovation ablaufen.

Top oder Flop — das ist noch nicht entschieden

Wie sieht er die Zukunft? „Ich bin ein kritischer Beobachter des Ganzen“, bekennt der 42–Jährige. Eine Vorhersage wagt er nicht. Fans des Bitcoin sehen darin einen Siegeszug wie der des Internets.

Doch bei jeder Technologie bestehe auch die Möglichkeit, dass sie untendurch fällt, wenn sie sich nicht bei der großen Maße durchsetzt. Dörn erklärt es so: „Eine Investition von Bitcoin kann als eine asymmetrische Wette angesehen werden.“

Der Vermögenswert lässt einen deutlich höheren Gewinn als Verlust erwarten. Wenn sich Bitcoin auf dem Massenmarkt durchsetzt, dann steigt dessen Wert höchstwahrscheinlich auf mehrere Millionen Dollar pro Coin. „Andernfalls fällt er auf nahe null.“

Interessant findet der Professor, welche große Nation wohl als erste damit beginnen wird, Bitcoin im großen Stil zu akkumulieren. Dieses Land wird seiner Sicht einen riesigen Vorteil haben, weil dann vermutlich andere Staaten mit einsteigen. Und Nachfrage führe zu Wertsteigerung.

