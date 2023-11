Wer regelmäßig die „Sendung mit der Maus“ schaut, der hat es vielleicht entdeckt: In einer Sondersendung im Sommer über Marokko gab es einige Aufnahmen aus dem Atlasgebirge. Und zwar von einem Gelände, das in Tuttlingen nicht ganz unbekannt ist: der Campus Vivant’e.

Gegründet wurde das entlegene Schul- und Bildungszentrum von Stefanie Tapal-Mouzon, die aus Tuttlingen stammt. Sie heiratete einen Marokkaner und lebt seitdem mit ihrer Familie in den Bergen Marokkos, vier Autostunden östlich von Marrakesch.

Es gibt dort eine Grund- und Mittelschule, zudem Seminare und Alphabetisierungskurse für Erwachsene und seit kurzem ein kleines Café.

Frauen verdienen sich eigenen Lebensunterhalt

„Hier werden marginalisierte Frauen ermächtigt, zu arbeiten und ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen“, erklärt Tapal-Mouzon. Aber nicht nur das: „Touristen und Besucher können bei leckerem Kuchen die atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge genießen.“ Auch einen Spielplatz gibt es inzwischen und ein Permakulturgarten wurde angelegt.

Und genau dort war die „Sendung mit der Maus“ im Frühjahr 2023 auf Stippvisite. Aufnahmen aus dem Unterricht und dem Café flossen in die Sondersendung ein, Tapal-Mouzons Mann führte die Filmcrew auch durch weitere Regionen Marokkos.

Campus hat beim Erdbeben Glück

Kurz nach der Ausstrahlung erschütterte allerdings ein Erdbeben die Region. Am 8. September rüttelte in Marokko die Erde, vor allem die Region rund um Marrakesch und auch das Atlasgebirge war betroffen.

Der Campus allerdings hatte Glück, Schäden an Bauten gab es kaum. „Aber der Schock saß bei allen tief und die Lehrpersonen waren vor allem in den ersten Wochen nach der Katastrophe da, um Halt und Sicherheit zu geben und in der Schule einen Ort zu bieten, an welchem Fragen beantwortet und Ängste abgefangen wurden“, erzählt Tapal-Mouzon.

Damit geht der Campus neue Wege und ermöglicht Inklusion in Bereichen, die bisher noch eher unterentwickelt sind im Land. Stefanie Tapal-Mouzon

Mitte November beginnt nun im Atlas-Gebirge bald der Winter, der erste Schnee liegt auf den 4000er-Gipfeln. Am Campus Vivant’e bereitet sich die erste Generation hörbehinderter Schüler aktuell auf die bevorstehende Mittlere Reife vor.

Das freut die Initiatorin besonders: „Damit geht der Campus neue Wege und ermöglicht Inklusion in Bereichen, die bisher noch eher unterentwickelt sind im Land“, sagt sie.

Spenden unterstützen benachteiligte Kinder

Die Spenden aus der Aktion der Schwäbischen Zeitung fließen vor allem in diese Bildungsarbeit. Benachteiligte Schüler würden so gefördert, sagt Tapal-Mouzon. Und jeder Cent trage zum Erhalt einer innovativen Bildungsstätte, die inzwischen der ganzen Region zugute komme.