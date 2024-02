Seit September 2023 sind 424 Personen in den Landkreis Tuttlingen geflüchtet. Sie leben unter anderem in den Gemeinschaftsunterkünften. Elf gibt es davon. Die Kapazität der Gebäude war in den vergangenen eineinhalb Jahren verdreifacht worden. In den nächsten Monaten werden weitere Gemeinschaftsunterkünfte in Geisingen, Neuhausen ob Eck, Mühlheim und Spaichingen entstehen. „Da die Zuweisungszahlen vom Land aktuell nicht steigen und über den Winter vermutlich stabil bleiben, sind wir im Plan“, sagt Zisterer. Aktuell gibt es noch Platz für 150 Flüchtlinge.