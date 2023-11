Betrunkener versucht Treppe hinaufzufahren

Betrunken und ohne Licht war ein 19-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen in der Stockacher Straße unterwegs. Gegen 4:36 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Tuttlingen der entgegenkommende Mercedes ohne Licht auf, so dass dieser zunächst mittels Lichthupe auf die fehlende Beleuchtung aufmerksam gemacht wurde.

Nachdem das Polizeifahrzeug gewendet hatte, beschleunigte der Pkw und fuhr nun mit eingeschaltetem Fahrlicht nach links in die Liptinger Straße ein. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit kam der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Ampelmast. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort, um kurze Zeit später zwei Beifahrerinnen aussteigen zu lassen.

Trotz Stoppsignal der Polizei beschleunigte das Fahrzeug dann erneut und wurde schließlich aus den Augen verloren. Eine weitere Streife konnte es kurze Zeit später in der Verlängerung des Ulmenwegs mit massiven Unfallspuren entdecken.

Offensichtlich hatte der Fahrer versucht, eine dortige Treppe hinaufzufahren. Als Fahrer konnte der vor Ort befindliche 19-jährige Fahrzeughalter ermittelt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief mit etwa einem Promille positiv. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheins, muss sich der junge Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall mit anschließender Flucht verantworten.