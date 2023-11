Dass Helfer bei Einsätzen angeschrien und beleidigt werden, „ist fast schon normal“, sagt Thorsten Lang. Ein Betrunkener ist mit einer Flasche auf sein Team losgegangen. Ein junger Kollege hat sich einem Mann gegenübergesehen, der ihn mit dem Messer bedroht hat.

Das ist umso unverständlicher, weil Lang und seine Mitarbeiter immer dann ausrücken, wenn es gilt, Menschen zu helfen: als Rettungs- und Notfallsanitäter beim DRK-Kreisverband in Tuttlingen.

Wir erleben immer wieder mangelnden Respekt uns gegenüber. Oliver Ehret

„Wir brauchen ein ganz schön dickes Fell“, meint Lang, der Leiter des Rettungsdienstes ist. Er koordiniert die Mitarbeiter und ist manchmal noch vor Ort im Einsatz. Dass die Toleranzschwelle vieler Menschen immer geringer wird, stellt er seit etwa vier, fünf Jahren fest.

Thorsten Lang, Leiter Rettungsdienst beim DRK Tuttlingen. (Foto: pr )

„Ihr Idioten“ ist eine Beleidigung, die die Kollegen öfters hören. Vielfach werde das DRK-Team aufgefordert, zu verschwinden. Für hohen Blutdruck sorgt bei vielen Mitmenschen auch der Umstand, dass sie bei einem Einsatz des DRK mit ihrem Auto nicht vorwärtskommen.

Fremder setzt sich ins Führerhaus des Rettunsgwagens

„Anfang des Jahres hatten wir den Fall, dass ein Fahrer ausgestiegen ist, sich in das Führerhaus unseres Rettungswagens gesetzt hat und ihn zur Seite fahren wollte“, sagt Lang. Geht gar nicht und wurde sofort unterbunden.

Bei Gewalt wird die Polizei eingeschaltet

Dass Rettungskräfte viel aushalten müssen, ist keine Tuttlinger Besonderheit, sondern nimmt landesweit zu. In Ingelheim hat sich deshalb der Verein „Helfer sind tabu“ gegründet, der nicht mehr hinnehmen will, dass die Helfer bei ihren Einsätzen beschimpft, beleidigt oder geschlagen werden.

Toitoitoi ‐ wir sind hier im Land der Glückseligen. Klaus Vorwalder

Der DRK-Kreisverband Tuttlingen hat eine eigene Meldeeinrichtung für Vorfälle, die nicht mehr tolerabel sind, erklärt Kreisgeschäftsführer Oliver Ehret.

Frauen im Rettungsdienst werden sexuell beleidigt

Meist eskaliert es, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen: Eine aufgeheizte Situation durch einen vorangegangenen Streit, Alkoholkonsum und Zusammenrottung. „Dadurch erleben wir immer wieder mangelnden Respekt uns gegenüber“, so Ehret.

Bei den Frauen im Rettungsdienst fühlten sich manche Männer bemüßigt, Anzüglichkeiten loszulassen. Deutlich seltener komme es auch zu übergriffigen Berührungen. Die Rettungssanitäterinnen wüssten in solchen Fällen, was zu tun sei. Klare Ansage mit „Hände weg“, und falls das nicht reicht, wird die Polizei gerufen.

Bei der Feuerwehr kennt man das Problem nicht

Vor vielen Jahren sei ein Feuerwehrfahrzeug bei einem Einsatz mit Eiern beworfen worden, erzählt der Tuttlinger Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder. „Aber das verbuchen wir unter Dummer-Junge-Streich.“

Anders seien Erlebnisse in seiner Tätigkeit an den Flughäfen Reutlingen und Freiburg gewesen. In einer Großstadt ist die Zündschnur offenbar deutlich kürzer als im ländlichen Raum, meint Vorwalder. Mehr noch: „Toitoitoi ‐ wir sind hier im Land der Glückseligen.“

Klaus Vorwalder, Tuttlinger Feuerwehrkommandant, spricht von "einer Insel der Glückseligen". (Foto: pr )

Das kann Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge so nicht unterschreiben. 299 erfasste Fälle von Ausschreitungen gegenüber Polizeibeamten gab es im vergangenen Jahr im Polizeipräsidium Konstanz, darunter 144 tätliche Angriffe. Zum Einzugsgebiet des Präsidiums gehören die Landkreise Konstanz, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen.

An Kneipennacht kracht es

Kluge erinnert sich an eine Tuttlinger Kneipennacht, als die Beamten die Personalien eines Mannes aufgenommen haben, der randaliert hatte. Ein 19-Jähriger mischte sich ein, wurde aggressiv und beleidigend und lieferte sich eine Auseinandersetzung mit der Polizei.

Jörg-Dieter Kluge von der Pressestelle der Polizei. (Foto: pr )

Noch ein „typisches Beispiel“, wie er sagt: An Weihnachten kam es zu einem handgreiflichen Streit in einer Gaststätte. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter, der den Wirt geschlagen und beleidigt haben soll,, kurz darauf festnehmen. „Widerstand, Bedrohung und Beleidigung von und gegen Beamte“, stand im Einsatzbericht dann noch mit dabei.

Alkohol ist ein großes Problem

Grundsätzlich gilt: In zwei Dritteln der Fälle ist Alkohol mit im Spiel. Doch das entschuldige letztlich nicht, dass sich Beamte im Dienst schlagen und treten lassen müssen ‐ das sind die hauptsächlichen Widerstandsarten. 722 Kollegen wurden bei Übergriffen im Jahr 2022 verletzt, trugen vor allem Schürfungen und Prellungen davon, wie die Statistik des Präsidiums aufzeigt.

Mittlerweile wird das sehr konsequent angezeigt. Jörg-Dieter Kluge

Und wer jetzt glaubt, dass es sich bei den Tätern vor allem um jugendliche Heißsporne handelt, der irrt. Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren waren 46 Mal als Tatverdächtige geführt. Die große Gruppe ‐ 170 ‐ war älter als 30. „Mittlerweile wird das sehr konsequent angezeigt“, sagt Kluge.

Auch Patienten rasten manchmal aus

Beim DRK kommt es immer wieder vor, dass auch Patienten, die in einer Notsituation sind und den Rettungsdienst gerufen haben, die Retter angehen. „Das muss man je nach Krankheitsbild und Zustand anders bewerten“, meint Lang dazu.

Nicht erklärbar sieht er die Dünnhäutigkeit vieler Verkehrsteilnehmer, die ausrasten, wenn ihnen ein Rettungswagen im Einsatz den Weg versperrt. Selbst bei Fahrten mit Sondersignal ‐ Blaulicht und Martinshorn ‐ seien viele nicht mehr bereit, an die Seite zu fahren oder auszuweichen, um den RTW durchzulassen. „Wir müssen uns unsere Wege erkämpfen“, sagt er. Und das, wo jede Minute über Leben oder Tod eines Menschen entscheiden kann.