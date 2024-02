Netflix-Kunden aufgepasst: Derzeit versuchen Kriminelle, mit einer Phishing-Mail an sensible Daten zu gelangen. Die Verbraucherzentrale warnt. Das ist nicht die einzige Masche, die Betrüger anwenden, um an persönliche Daten und Geld zu kommen.

Die Mail, angeblich von Netflix, startet mit einer indirekten Anrede. Das sei üblich für Phishing-Mails, heißt es auf der Homepage der Verbraucherzentrale dazu. Weiter werde in der Mail behauptet, dass man seine Rechnungsinformationen bestätigen müsse, da ansonsten das Konto geschlossen und eine Gebühr in Höhe von 39,99 Euro berechnet werden würde.

So sieht die Mail aus, die die Betrüger verschicken. (Foto: Verbraucherzentrale )

„Dann kommt ein von den Kriminellen sehr durchdachter Teil: Gebe man seine Zahlungsdaten ein, könne es dazu kommen, dass man eine zusätzliche Bestätigung bei der Bank durchführen müsse. Dieser Satz dient dazu, dass eine etwaige Überweisung an die Kriminellen, die man durch die Datenpreisgabe ermöglicht, auch von der Bank autorisiert wird. Hier handelt es sich daher um einen sehr dreisten und für die eigenen Finanzen gefährlichen Betrugsversuch. Lassen Sie sich nicht von der leeren Drohung einer Schließungsgebühr einschüchtern!“, warnt die Verbraucherzentrale und empfiehlt, die Mail direkt und unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben.

Täter agieren laut Polizei oft aus dem Ausland

Mit Maschen wie dieser hat es die Polizei immer wieder zu tun. Fälle mit der Netflix-Masche seien im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz bisher aber noch keine gemeldet worden, sagt Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage. Dennoch sei anzunehmen, dass sich das bald ändern könnte.

Die Tätergruppierungen sind nicht müde, immer neue Maschen aus dem Boden zu stampfen. Dieter Popp

Meist agieren sie aus dem Ausland, seien durchorganisiert. Immer wieder erziele die Polizei auch Erfolge und könne Täter festnehmen. Aber: „Das ist eine never ending Story. So lange sie an Geld gelangen, werden sie weiter machen“, lautet Popps Einschätzung.

Ob falsche Polizisten, Callcenter-Betrüge oder Enkeltrick: All diese Maschen waren in den Kreisen Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Konstanz schon erfolgreich. Wir haben einige Fragen und Antworten zum Thema Betrug zusammengestellt.

Was zählt als Betrug?

Paragraf 263 des Strafgesetzbuchs definiert, was Betrug bedeutet. Allein der Versuch ist strafbar. Dort heißt es: „Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

In besonders schweren Fällen sieht das Gesetz sogar eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Ein besonders schwerer Fall liegt unter anderem dann vor, wenn der Täter eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt, „gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat“ oder „einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht handelt, durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von Menschen in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen“, heißt es im StGB.

Was waren im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz die häufigsten Betrugsmaschen in den vergangenen Jahren?

Es gibt eine Vielzahl von Betrugsarten, berichtet Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, auf Nachfrage. „Insbesondere bei den Callcenter-Betrugsmaschen, die wohl in den letzten Jahren - neben den Cybercrime- und Computer-Betrugsdelikten (Online-Handel) - im gesamten Bundesgebiet zunehmend zu verzeichnen sind, handelt es sich um die mitunter häufigsten Betrugsmaschen, die immer wieder wie eine Art Heuschreckenplage in verschiedenen und ständig wechselnden Bereichen (Landkreisen) versuchen, an Geld und Wertsachen der Angerufenen zu kommen“, teilt er mit. Dazu zählen demnach auch betrügerische Ebay- sowie weitere Onlinegeschäfte, Whatsapp-Betrug, Gewinnversprechen.

Auch meist zum Nachteil älterer Menschen begangene Telefonbetrugsmaschen wie „falscher Polizeibeamter“, „Schockanruf“ und „Enkeltrick“ zählt Popp auf. „Das Deliktsfeld ,falscher Polizeibeamter’ hat mit 75 Prozent den höchsten Anteil beim Callcenter-Betrug, wobei sich die Tatbegehungsweise regelmäßig mit den ,Schockanrufen’ vermischt“, heißt es dazu in der aktuellen polizeilichen Kriminalitätsstatistik aus dem Jahr 2022.

„Neben den schon erwähnten ,Callcenter-Betrugsdelikten’ dürften die Delikte Waren- und Warenkreditbetrug, Computerbetrug sowie Tankbetrug die meisten Fallzahlen auf sich vereinigen“, erklärt Popp.

Wie hat sich die Vorgehensweise bei den Tätern entwickelt?

Die „Callcenter-Betrüger“ agieren laut Popp vorwiegend aus dem Ausland „und bedienen sich Tatgenossen, welche dann im Inland als ,Geldabholer’ fungieren (Falscher Polizeibeamter, Schockanruf, Enkeltrick usw.)“, schildert er. „Ähnlich verhält es sich auch bei ,Gewinnversprechen’ oder anderen, telefonisch eingeleiteten Betrugsmaschen.“

Wie viele Betrugsdelikte sind im Polizeipräsidium Konstanz in den vergangenen Jahren angezeigt worden?

Die Zahlen, die der Polizeisprecher nennen kann, umfassen alle Betrugsdelikte, die im Präsidiumsbereich - also den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar sowie Konstanz angezeigt worden sind. Also auch „Warenbetrug, Einmietbetrug, Insolvenzen, Computerbetrug, Tankbetrug und viele Unterarten mehr“, zählt Popp Beispiele auf.

Wie hoch ist der Schaden durch Betrugsmaschen zuletzt ausgefallen?

„Der Gesamtschaden durch alle Betrugsarten hindurch dürfte auch bei uns zumindest im einstelligen Millionenbereich pro Jahr liegen“, sagt Popp, der darauf verweist, dass ihm dafür keine validen Zahlen vorliegen. In der polizeilichen Kriminalitätsstatistik aus dem Jahr 2022 heißt es unter „Anrufstraftaten inklusive ,falscher Polizeibeamter’ und Enkeltrick, dass sich der Gesamtschaden auf etwa 2,3 Millionen Euro belaufe.

Welche Tipps hat die Polizei, um sich vor Betrugsmaschen zu schützen?

Um vor allem ältere Menschen besser zu schützen, arbeite die Polizei mit Banken, Postbanken und sogar Taxiunternehmen zusammen. Allerdings würden Hinweise von Bankmitarbeitern oder Taxifahrern, dass es sich um eine Betrugsmasche handeln könnte, nicht immer dankend angenommen werden. „Es gibt Leute, die teils richtig zornig werden, wenn man sich einmischt“, berichtet Popp dazu.

Immer, wenn eine Betrugsmasche gehäuft auftritt, gibt die Polizei auch Tipps, wie sich die Menschen am besten vor den Betrügern schützen können. Ein Tipp, der fast überall genannt wird:

Ruhe bewahren und sich nicht unter Druck setzen lassen

Im Zweifelsfall die Polizei anrufen - 110 - oder sich an den Polizeiposten vor Ort wenden

Bei Geldforderungen immer misstrauisch werden

Vier Beispiele von häufigen Betrugsmaschen