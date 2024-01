Gerade erst haben die Arbeitnehmer wieder kräftig mitgemischt bei Aesculap. Ein Zukunftssicherungsvertrag wurde vereinbart - ausgehandelt zwischen dem Vorstand des Tuttlinger Medizintechnikunternehmens, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall.

Ralf Popp ist einer derjenigen, die mit in den Verhandlungen saßen, und zwar nicht zum ersten Mal. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende ist seit 40 Jahren bei Aesculap und genauso lang schon Mitglied der IG Metall.

2002 wurde er das erste Mal in den Betriebsrat gewählt, seit 2010 ist er für die Arbeit freigestellt. Wenn es nach ihm geht, sagt der 56-Jährige aus Geisingen, will er bis zur Rente auch nichts anderes mehr machen. „Betriebsrat, das ist genau mein Ding.“

Angefangen in der Produktion

Dabei hat Ralf Popp eigentlich mal in der Produktion bei Aesculap angefangen. 1983 war das, als Industriemechaniker-Azubi. „Eigentlich wollte ich Chirurgiemechaniker werden, aber da war kein Platz frei“, erzählt Popp.

Ich will nicht nur zugucken, ich will die Zukunft des Standorts mitgestalten. Ralf Popp

Noch bevor er seine Ausbildung anfing, bläuten ihm die beiden älteren Brüder, die bei der Post beschäftigt waren, ein, gleich nach dem Gewerkschaftsvertreter zu fragen. „Darum bin ich seit Anfang an mit dabei“, sagt er.

Das Engagement über die Mitgliedschaft hinaus kam aber erst später, in den 1990er-Jahren, als Aesculap umstrukturierte. „Früher haben wir Akkordarbeit gemacht, dann wurde plötzlich umgestellt auf Gruppenarbeit“, erzählt Popp.

„Ich hatte da so viele Fragen: Warum macht das Unternehmen das, was soll die Veränderung bringen, warum darf ich nicht mehr mit meinen bisherigen Kollegen zusammenarbeiten?“ Dann geh doch in den Betriebsrat, riet ihm sein Vorgesetzter. Popp wurde kurz danach Vertrauensmann.

Parallel wurde 1999 der erste Zukunftssicherungsvertrag vereinbart: Die Mitarbeiter sollten mehr arbeiten, im Gegenzug versprach das Unternehmen den Bau einer neuen Fabrik für die Implantatfertigung in Tuttlingen, die Benchmark Factory. „Da war mir klar: Ich will nicht nur zugucken, ich will die Zukunft des Standorts mitgestalten“, sagt Popp.

2002 ließ er sich für den Betriebsrat aufstellen und wurde seitdem alle vier Jahre wiedergewählt. Und er hat mitgestaltet: In den Folgejahren kamen ein Logistikzentrum und die Innovation Factory hinzu, nun ist eine weitere Fabrik geplant, die die Vorfertigung bündeln soll.

Langfristig denken ist wichtig

Wenn es um solche Veränderungen geht, ist es für Popp oft ein Vorteil, dass er selbst aus der Produktion kommt. Er kann die Belange nachvollziehen und versteht, dass Veränderungen für viele schwer sind, „das war bei mir selber ja auch so“, sagt Popp. „Aber selbst wenn einer mal richtig laut wird und schimpft, heißt es am Ende oft: War nicht persönlich gemeint, Ralf!“

Er versuche dann zu vermitteln, dass es um die Zukunft gehe, sagt Popp: „Viele denken nur an heute oder morgen, aber so ein Unternehmen muss langfristig denken, und uns als Betriebsrat geht es darum, langfristig die Arbeitsplätze zu sichern.“

Umgekehrt muss er auch im Gespräch mit den Vorständen cool bleiben. „Man darf keine Angst haben, Themen anzusprechen“, meint Popp, „aber damit hatte ich noch nie ein Problem.“ Einen kleinen Startvorteil hatte er.

Es gibt kein Thema, über das man nicht reden kann. Ralf Popp

Michael Ungethüm, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Aesculap, lernte er in den 1980er-Jahren durch Zufall kennen. Popp war im Wehrdienst in Immendingen Fahrer des Oberstleutnants. Als Ungethüm zu Besuch in der Kaserne war, wurde er salopp vorgestellt mit: „Übrigens, Michael, das ist einer von deinen, der schafft bei dir!“

Die Musik gehört auch dazu

Auch Popps Tätigkeit als Schlagzeuger in der Werkskapelle von Aesculap trug zu seinem Bekanntheitsgrad im Unternehmen bei. Musik macht er übrigens nicht nur da: Er spielte bei den „Original Fidelen Geisingern“ und ist Ehrenmitglied der Stadtmusik Geisingen.

Ich versuche immer auf Augenhöhe mit den Leuten zu reden. Ralf Popp

Die großen Verhandlungen sind bei Aesculap nur ein kleiner Teil von Popps Arbeit. Oft bekommen er und seine Betriebsratskollegen es mit kleineren Anliegen zu tun: Mitarbeiter, die sich ungerecht behandelt fühlen, Probleme mit Vorgesetzten oder Kollegen haben. „Ich versuche immer, mich selbst zurückzunehmen und auf Augenhöhe mit den Leuten zu reden“, sagt Popp.

Zuhören, wertschätzen, ehrlich und menschlich sein, nicht im Vorhinein schon verurteilen und dann versuchen, gemeinsam mit dem Vorgesetzten eine Lösung zu finden. „Es gibt kein Thema, über das man nicht reden kann“, ist Popp überzeugt.

Das sei nicht in allen Unternehmen der Fall. Popp ist bei vielen Veranstaltungen der IG Metall dabei und hat auch Einblick in andere Firmen. „Da geht’s uns im Vergleich schon gut“, meint er. Alleine, weil Aesculap als Arbeitgeber sich immer an die Vereinbarungen halte.

„Ich hab es auch in schlechten Zeiten nicht erlebt, dass am Monatsende kein Geld auf dem Konto war oder jemand im Stich gelassen wurde, wenn er persönliche Probleme hatte.“ 2026 stehen wieder Betriebsratswahlen an. Was Popp sich wünscht? Keine Frage: „Weitermachen.“