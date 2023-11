Benefizkonzert mit der „Women-for-Women“-Projekt-Band

Bei einem Benefizkonzerts am Samstag, 11. November, in der Auferstehungskirche in Tuttlingen möchte der Tuttlinger Verein „Women For Women“ über seine Arbeit in Kenia und Uganda informieren. Der Verein leistet dort Witwen und alleinerziehenden Frauen auf direktem und unbürokratischem Weg Hilfe zur Selbsthilfe. Durch die Anschaffung und Bereitstellung einer Milchkuh wird die Existenz von in Not geratenen Frauen und deren Kinder und Enkelkinder gesichert und ermöglicht diesen Familien darüber hinaus ein zusätzliches Grundeinkommen. Mittlerweile hat der Verein an über 1300 Frauen eine Kuh übergeben.

Die sechs Musiker Bettina Kuhn, Daniel Menzel, Totto Klatt, Ad Schwarz, Uwe Sczech und Bene Schreiber haben sich zusammengeschlossen, um diesen November als Women-For-Women-Projekt-Band mit sechs Benefizkonzerten das Projekt der Tuttlinger Vereins zu unterstützen. Die Besucher erwartet ein Konzertprogramm aus modernen christlichen und bekannten weltlichen Songs und Balladen präsentieren.

Einlass ist ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Mehr Infos zu diesem Projekt gibt es unter www.women-for-women.de