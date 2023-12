Einen schnellen Ermittlungserfolg hat die Polizei am Freitag in Tuttlingen verzeichnet. Um kurz nach 19 Uhr betrat ein 37-jähriger mit einer OP-Maske, Mütze und Kapuze vermummter Mann eine Metzgereifiliale in der Stadtkirchstraße in Tuttlingen. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei hielt er einen Gegenstand in der Hand.

Die Verkäuferin weigerte sich, weshalb der 37-Jährige über die Theke griff und sich eine Geldmappe mit einem geringen Betrag an Münzgeld schnappte. Anschließend flüchtete er zu Fuß Richtung Fußgängerzone.

Die Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ. Bei einem anderen Einsatz konnte der 37-Jährige aufgrund der guten Beschreibung der Metzgereimitarbeiterin kurz vor Mitternacht in der Königstraße in Tuttlingen angetroffen werden. Er führte relevante Beweismittel mit sich. Da er erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.