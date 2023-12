Der Tuttlinger Chorleiter, Organist und Musiklehrer Joachim Brenn ist tot. Überraschend verstarb der 62-Jährige an Heiligabend während eines Weihnachtsgottesdienstes in Mühlheim, bei dem er selbst an der Orgel saß.

Wie seine Familie bekannt gab, seien es dramatische Minuten gewesen, die sich während des Familiengottesdienstes in der evangelischen Kirche in Mühlheim abspielten.

Kurz nachdem Joachim Brenn an der Orgel das Weihnachtslied „Oh du Fröhliche“ angestimmt hatte, brach der 62-Jährige plötzlich zusammen. Trotz vieler Ersthelfer und dem Notarzt konnte dem Musiker nicht mehr geholfen werden. Der Gottesdienst wurde abgebrochen.

Jahrzehntelanges musikalisches Engagement

Joachim Brenn war im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern nach Tuttlingen gezogen, dort aufgewachsen und auch in seinen Erwachsenenjahren der Donaustadt treu geblieben. Bekannt war er in Tuttlingen vor allem durch sein jahrzehntelanges vielseitiges musikalisches Engagement.

Schon in früheren Jahren hatte er sich in mehreren Bands und Ensembles einen Namen gemacht - so trat er beispielsweise rund zehn Jahre lang mit dem Ensemble „B 4 Vokal“ auf, in dem er die Bassstimme sang.

Auch sein Geld verdiente sich der 62-Jährige mit Musik: Als Musiklehrer war er an der Fritz-Erler-Schule tätig, nachmittags unterrichtete er als Klavierlehrer etliche weitere Schüler. Regelmäßig trat er als Organist auf.

Er leitete drei Chöre

Wichtig waren dem umtriebigen Musiker auch seine drei Chöre. Neben dem Jazzchor Lemotion aus der Region Stuttgart und dem Vokalensemble Klangfarben in Gottmadingen leitete er in Tuttlingen „Der etwas andere Chor“, den er Anfang der 1990er-Jahre unter dem Dach der Volkshochschule selbst gegründet hatte.

Im März hatte er in der Möhringer Angerhalle erstmals ein großes Drei-Chöre-Konzert organisiert, bei dem 65 Sängerinnen und Sänger gemeinsam vor ausverkauftem Haus aufgetreten waren.

Spendenaktion gestartet

Joachim Brenn hinterlässt seine Frau, eine 23-jährige Tochter und einen 18-jährigen Sohn. Neben der Fassungslosigkeit und Trauer über den plötzlichen Verlust steht die Familie nun einigen Schwierigkeiten finanzieller Art gegenüber.

Auf der Internetplattform gofund.me hat Tochter Jana deshalb eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. „Es kommen außer den Beerdigungskosten auch viele Rechnungen und Haushaltskosten auf uns zu, die ohne den Hauptverdiener in unserer Familie schwer zu stemmen sein werden“, schreibt sie dort.

„Unendlich dankbar“ sei die Familie über jede Unterstützung. Auch im evangelischen Pfarramt in Mühlheim können Spenden abgegeben werden.