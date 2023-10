Beim Frauenwirtschaftstag geht es um Arbeitszeit

Der Frauenwirtschaftstag findet dieses Jahr am Mittwoch, 18. Oktober, von 15 bis 19 Uhr am Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen statt. Das Programm bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, gemeinsam die Möglichkeiten moderner Arbeitsgestaltung zu erkunden.

Die New-Work-Expertin Nadine Noblie aus Spaichingen wird mit ihrem Vortrag „Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?“ die Veranstaltung eröffnen. Darauf wird Frau Caroline Hermann als Personalerin der Volz Gruppe aus Deilingen zur „Arbeitszeitgestaltung vor, während und nach der Elternzeit in Zeiten von New-Work“ referieren.

Daran schließen sich vier unterschiedliche Workshops an, um das Thema „New-Work und Flexi-Time ‐ ein Gewinn für Frauen und Unternehmen“ zu vertiefen. Diese sind: „Flexible Arbeitszeitgestaltung ‐ Modelle, Werkzeuge und Haltung“ von Nadine Nobile, „Bessere Lösungen entwickeln: So will ich in Zukunft arbeiten!“ von der Psychologin Ulla-Britt Voigt, „Working Out Loud“ von Martina Lenhardt und „Mitarbeitende im Homeoffice ‐ Neue Herausforderungen für die Führung?“ von Raffael Knopf.

Bei der abschließenden Zusammenkunft sind alle Teilnehmer eingeladen, sich auszutauschen und zu netzwerken. Die Teilnahme am Frauenwirtschaftstag Tuttlingen ist kostenfrei; erfordert jedoch eine online-Anmeldung unter https://eveeno.com/fwt-tut.

Die Veranstaltung ist Teil der Frauenwirtschaftstage, die durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württembergs jährlich organisiert werden, um die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen in der Wirtschaft zu fördern. In diesem Jahr stehen die Frauenwirtschaftstage unter dem Schwerpunktthema „New-Work und Flexi-Time ‐ ein Gewinn für Frauen und Unternehmen!“ Die Entwicklung von immer flexibleren, vielfältigen Arbeitszeit- und Arbeitsortmodellen sieht das Ministerium als Chance, insbesondere für Frauen, um Arbeitsbedingungen an individuelle Lebenssituationen anzupassen.