Die Auswertung der Videokameras rund um den Tuttlinger Bahnhof hat keinen Hinweis gebracht, wo sich Azat E. aufhalten könnte. „Mit den Möglichkeiten sind wir ziemlich am Ende“, sagt Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, zum Stand der Suche nach dem vermissten 17-Jährigen. Der Möglichkeiten, Azat E. könnte Deutschland in Richtung Türkei verlassen haben, wird nun intensiver nachgegangen.

Auf Videos ist er nicht zu sehen

Seit Sonntag, 9. Oktober, wird der junge Mann vermisst. Er hatte vormittags die Wohnung der Eltern verlassen und war danach im Bereich des Stadtgartens von einem Bekannten gesehen worden. Dort verliert sich die Spur.

Auf den Videoaufnahmen der Kameras rund um den Tuttlinger Bahnhof ist er gar nicht gesehen worden. Von daher könne die Polizei aktuell nicht ausschließen, ob dem Jugendliche etwas zugestoßen sei oder ob er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Polizei startet Suche in der Türkei

Eine Möglichkeit ist zudem, dass sich Azat E. in die Türkei begeben hat. Der junge Mann war erst im April diesen Jahres zu seinen Eltern gezogen, die schon seit knapp zwei Jahren in Deutschland leben. „Wir nehmen jetzt über die Botschaften Kontakt zu den Behörden in der Türkei auf“, sagt Popp.

Nach Azat E. wird nur im Schengenraum gesucht:

Ob er binnen 19 Tagen schon bis dorthin gekommen ist, beim Verlassen der elterlichen Wohnung hatte er nur wenig Geld bei sich, bleibt abzuwarten.

Weil er in Deutschland zur Fahndung ausgeschrieben ist, wüssten die Polizeibehörden innerhalb des Schengenraums auch über dessen Verschwinden Bescheid. Da bis auf Kroatien die anderen Staaten des früheren Jugoslawien nicht dem Staatenverbund angehören, könnte der Weg von Azat E. in die Türkei erst in Griechenland oder Bulgarien auffallen.

Der vermisste Azat E. ist 17 Jahre alt und türkischer Herkunft. Wegen seiner kurzen Zeit in Deutschland ist nicht auszuschließen, dass er zurück in seine Heimat will. Er ist schlank, hat kurze schwarze Haare und ist etwa 160 Zentimeter groß. Azat E. ist der deutschen Sprache nicht mächtig.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein schwarzes T-Shirt. Weitere Details zu der getragenen Bekleidung sind nicht bekannt. Der 17-Jährige dürfte im Besitz einer geringen Menge Bargeld sein. Ein vermutlich von ihm mitgeführtes Handy ist nicht in Betrieb.

Polizei bittet um Hinweise

Personen, die Angaben zum Verbleib oder Aufenthalt von Azat E. machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen, Tel. 07461 941‐0, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.